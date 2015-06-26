Em meio à crise econômica, a empresa anglo-saxônica Shell garantiu manter os investimentos nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás no Espírito Santo. O anúncio foi realizado nesta sexta-feira (26), em reunião no Palácio Anchieta, em Vitória. Já para o próximo ano, a multinacional prevê uma produção adicional de mais de 28 mil barris dia.

Your browser does not support the audio element. Shell anuncia investimentos em exploração e produção de petróleo no ES

Esse acréscimo de produção deve acontecer a partir do primeiro trimestre de 2016, a partir da finalização da chamada Fase 3 do Parque das Conchas, com dois novos campos, segundo o presidente da Shell no Brasil, André Araujo.

Localizado no Litoral Sul capixaba, o Parque das Conchas (BC-10) é composto por vários campos em águas profundas ligados à unidade flutuante de produção, armazenamento e descarregamento chamada FPSO Espírito Santo. Essa plataforma tem capacidade de processar 100 mil barris de óleo por dia (boe), meta atingida em março deste ano.

Esse incremento vai compensar o declínio natural de produção, de acordo com o executivo. "A gente continua investir e estamos muito felizes com o resultado que estamos atingindo no Espírito Santo. A experiência no investimento em tecnologia que a gente atingiu no Espírito Santo, tem sido uma experiência que levamos para diversos outros projetos da Shell fora do Brasil", afirmou.Ao longo dos anos em que a Shell atua no Espírito Santo foram investidos cerca de US$ 5,8 bilhões. Nesta fase três do projeto serão investidos mais US$ 1,4 bilhões. Em todo o mundo, os investimentos realizados pela empresa anglo-saxônica gira em torno de US$ 30 bilhões."Nessa fase três desse projeto conseguimos fazer perfurações dos nossos postos em um tempo recorde de 25 dias. Isso mostra nosso interesse de continuar investindo. Nosso ritmo de investimento para inicio de produção dessa fase em 2016 continua a todo vapor", afirmou.A garantia dos investimentos da multinacional no Estado vem em uma boa hora, quando a Petrobras ameaça declinar em alguns projetos, segundo o secretário estadual de Desenvolvimento, José Eduardo Azevedo.

"A Shell traz uma expectativa positiva de geração de emprego e renda para o Estado, para os trabalhadores capixabas. E traz também uma expectativa de mais investimentos por parte do governo do Estado e por parte dos municípios. Portanto, nós vemos com muita satisfação a manutenção do projeto de investimento da Shell , que é também uma demonstração de confiança no futuro, tendo em vista que são investimentos vultosos", afirmou.