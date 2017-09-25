A Polícia Civil prendeu na manhã desta segunda-feira (25), em Aimorés, Minas Gerais, o segundo suspeito de ter intermediado o assassinato da médica Milena Gottardi, no último dia 14 de setembro. O peão Hermenegildo Palauro Filho, conhecido como Gildinho, estava em uma fazenda de parentes quando foi capturado em uma operação, às 6 horas. Com esta prisão, todos os seis suspeitos do assassinato estão atrás das grades.

Your browser does not support the audio element. Sexto envolvido em assassinato de médica é preso em Minas

A cidade mineira fica a 190 quilômetros da capital Vitória e faz limite com a cidade capixaba de Baixo Guandu. A polícia chegou a Hermenegildo por meio de uma denúncia anônima. Os policiais saíram de madrugada do Espírito Santo. A operação estava sob comando do titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), delegado Janderson Lube.

Às 10h40 a equipe chegou com o suspeito à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória, onde Hermenegildo prestou depoimento na presença de um advogado. A defesa não cedeu entrevista, mas informou que foi contratada recentemente pela família do peão. Hermenegildo estava foragido desde a última semana, quando foi decretada a prisão temporária dele e de outros suspeitos de envolvimento no assassinato.

Hermenegildo foi levado para a DHPP Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória

INTERMEDIÁRIO

Segundo a polícia, há indícios de que Hermenegildo intermediou o assassinato de Milena Gottardi, no dia 14 de setembro, no Hospital das Clínicas. Ele teria ajudado a contratar o atirador, segundo a polícia. De acordo com as investigações, Valcir da Silva, apontado como intermediário é comparsa de Hermenegildo.

Segundo a polícia, os intermediários são amigos da família do ex-marido da médica, o policial civil Hilário Frasson que é suspeito de ser mandante do crime – e que também está preso.

Ainda estão presos: Esperidião Carlos Frasson (pai de Hilário e suspeito de mando), Dionatas Alves (acusado confesso de atirar na médica) e Bruno Broetto Rodrigues (suspeito de envolvimento por emprestar a moto utilizada por Dionatas cometer o homicídio).

DEFESAS

As defesas dos suspeitos de envolvimento no assassinato ainda analisam como vão atuar no inquérito. O advogado de Dionatas, Leonardo Rocha de Souza disse à reportagem que espera que o cliente responda em liberdade por estar colaborando com a Justiça. Ele ainda aguarda um pedido de proteção para Dionatas, que está no Centro de Detenção Provisória de Guarapari.