Sexta-feira começa com protesto em Vitória

Manifestação em frente à rodoviária de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Um grupo de manifestantes que fazia um ato em frente à Rodoviária de Vitória, na Ilha do Príncipe, na manhã desta sexta-feira (30), foi dispersado com bombas lançadas pela tropa de choque da Polícia Militar. A manifestação faz parte da greve geral convocada por movimentos sindicais para esta sexta-feira (30).

Ouça também as informações da movimentação de Carapina, na Serra

Your browser does not support the audio element. FLASH CAIQUE VERLI E KAIQUE DIAS - 4 - 30-06-17

A concentração começou por volta das 5h30 sem bloquear o trânsito. Por volta das 6h26, o grupo passou a ocupar a faixa de pedestres enquanto o sinal fechava. No entanto, alguns manifestantes resistiram a liberar o trânsito e a tropa de choque da Polícia Militar lançou bombas de efeito moral para liberar a via.