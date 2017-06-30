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Sexta-feira começa com protesto em Vitória

Manifestações é contra pacote de reformas do Governo Federal

Publicado em 30 de Junho de 2017 às 07:05

Publicado em 

30 jun 2017 às 07:05
Manifestação em frente à rodoviária de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Um grupo de manifestantes que fazia um ato em frente à Rodoviária de Vitória, na Ilha do Príncipe, na manhã desta sexta-feira (30), foi dispersado com bombas lançadas pela tropa de choque da Polícia Militar. A manifestação faz parte da greve geral convocada por movimentos sindicais para esta sexta-feira (30).
Ouça também as informações da movimentação de Carapina, na Serra
FLASH CAIQUE VERLI E KAIQUE DIAS - 4 - 30-06-17
A concentração começou por volta das 5h30 sem bloquear o trânsito. Por volta das 6h26, o grupo passou a ocupar a faixa de pedestres enquanto o sinal fechava. No entanto, alguns manifestantes resistiram a liberar o trânsito e a tropa de choque da Polícia Militar lançou bombas de efeito moral para liberar a via.
O grupo é acompanhado pelos policiais ao longo da Avenida Elias Miguel. Os manifestantes seguem em caminhada pela via na altura da entrada de caminhões do Porto de Vitória. Os veículos seguem logo atrás na medida em que a tropa de choque vai avançando.

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