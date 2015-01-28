A resolução feita pelo Governo do Estado recomendando a redução de abastecimento de água para grandes indústrias e também restringindo a irrigação no setor agropecuário gerou insatisfação nos representantes desses segmentos. Presentes à reunião convocada pelo governador Paulo Hartung, nesta quarta-feira (28), os presidentes da Federação das Indústrias do Estado (Findes) e da Federação da Agricultura e Pecuária (Faes) querem que o Estado reveja algumas dessas determinações.

Your browser does not support the audio element. Setores industrial e agrícola temem queda na produção com restrição do uso de água

Na resolução da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), o Estado recomenda às companhias públicas e privadas que reduzam o fornecimento de água para grandes usuários industriais, priorizando o consumo humano e animal. A resolução também pede que os créditos agrícolas sejam suspensos para a implantação de novos sistemas de irrigação.

Segundo o presidente da Findes, Marcos Guerra, o momento não é o de procurar culpados pela falta de água. Para ele, a indústria não é a maior consumidora de água e a queda no abastecimento prejudica a produção e os funcionários.

“A gente precisa analisar onde está o ponto de maior despedício. E eu acredito que não esteja na indústria. Nós temos informações precisas de que em Estados industrializados o consumo de água pela indústria é de 16% do total, a indústria não é a que mais consome”, disse.

Marcos Guerra citou o exemplo das mineradoras que utilizam grandes caldeiras em suas atividades de produção e a água é necessária para mantê-las refrigeradas. O presidente da Findes também defendeu que as grandes empresas reutilizam água.

Já o presidente da Faes, Julio Rocha, acredita que algumas medidas precisam ser revistas. “No caso da restrição para os financiamentos tem que ser apreciado caso a caso. Se um cidadão quiser financiar um aparelho que ajude no reuso da água, ele não pode ter o financiamento negado”, afirmou.

O secretário de Agricultura do Estado, Octaciano Neto, garante que as medidas não vão afetar a produção. “Nenhuma medida foi tomada para restringir o uso de água. A resolução faz um alerta para a agricultura, para a indústria e para os consumidores. A recomendação é proibir novas outorgas, então, não vai prejudicar ninguém que já está produzindo”, garantiu.