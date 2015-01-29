Após demonstrar insatisfação com a resolução do Governo do Estado que recomendava a redução no abastecimento de água nas grandes indústrias e também na agricultura, o setor produtivo capixaba garantiu cooperar com um uso mais racional da água. Em reunião realizada nesta quinta-feira (29), no Palácio Anchieta, com o governador Paulo Hartung, representantes das indústrias, agricultura e comércio do Estado discutiram ações, como a troca de turno da rega das plantações, e fizeram reivindicações.

Your browser does not support the audio element. Setor produtivo do Estado prepara campanha e mudança de horário de trabalho para poupar água

De acordo com o presidente da Federação das Indústrias do Estado (Findes), Marcos Guerra, uma campanha de conscientização será liderada pela instituição. “É um problema da sociedade, um problema de todos. Precisamos fazer um trabalho de conscientização. A indústria vai dar sua contribuição. Estamos criando uma campanha com o Sest/Senai para conscientizar o setor industrial e também um projeto para incentivar o reaproveitamento da água”, disse.

Sobre a redução do abastecimento de água nas indústrias, o presidente da Findes diz que serão necessários alguns sacrifícios, mas que ainda é cedo para adotar essa medida prevista pelo Governo do Estado. O assunto ainda será debatido. “Isso vai vir para a mesa. Acredito que se alguém tem que fazer algum sacrifício, por que não a indústria? Mas acho que está cedo ainda para falar em redução de água nas indústrias já existentes. O que está sendo já pensado são para novas outorgas”, disse.

No setor da agricultura, é mantida a apreensão por uma outra medida divulgada pelo Governo do Estado: a suspensão de crédito para novos produtores agrícolas. O presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado, Julio Rocha, se mostrou disposto a tomar medidas que gerem economia no setor.

“Vamos pedir ao pessoal para substituir o turno de rega da plantação. Tem que adequar o expediente dos trabalhadores. A rega tem que ser feita à noite, e não no calor, para evitar maior gasto de água e transpiração. Também estamos pedindo a troca de equipamentos velhos e obsoletos por novos que fazem a reutilização”, contou.