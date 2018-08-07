Suíte master no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória Crédito: Divulgação

O setor de hotelaria do Espírito Santo já começou os preparativos para o período de alta temporada e planeja um aumento no número de contratações de funcionários. De acordo com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo (ABIH), Gustavo Guimarães, a previsão é para que 700 vagas de empregos temporários sejam abertas. Esse número equivale a 20% da quantidade de empregados do setor atualmente, que tem cerca de 3.500 trabalhadores.

Your browser does not support the audio element. Setor hoteleiro do ES estima abrir 700 vagas de emprego no verão

A associação de hotéis tem cerca de 46 associados no Estado, com aproximadamente 8 mil leitos disponíveis para os turistas. A taxa de ocupação esperada para o período do próximo verão, entre os meses de dezembro e fevereiro, é de até 90%.

Muitas das contrações estão previstas para acontecerem durante o mês de outubro. Por isso, na avaliação de Gustavo Guimarães, os interessados em conseguir uma das novas vagas abertas pelo setor hoteleiro ainda têm tempo para buscar uma especialização. As vagas de garçom e camareira são as mais oferecidas. Alguns cursos da área de hotelaria são oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

"Dá tempo sim, com bastante tranquilidade. O Senac, por exemplo, é um parceiro. A ABIH mantém um convênio com o Senac na formação dessa mão de obra e também na capacitação da mão de obra já contratada", avaliou o presidente da ABIH.