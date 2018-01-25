Setor de Serviços no Espírito Santo apresenta crescimento tímido

O setor de Serviços no Espírito Santo registrou um crescimento de 0,2% em novembro de 2017 em relação ao mês de outubro do mesmo ano. No entanto, o desempenho ficou abaixo do nacional, com avanço de 1% no mesmo período. Além disso, o setor de Serviços capixaba registrou queda quando comparados novembro de 2017 com o mesmo mês do ano anterior. O recuo foi de 1,6%.

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O segmento de Serviços prestados às famílias, que incluem alimentação e hospedagem, foi o que mais recuou: 9,5%. Também tiveram quedas os segmentos de serviços de Informação e Comunicação, com recuo de 5%, e Profissionais, Administrativos e Complementares, com recuo de 2,5%.

Por outro lado, o segmento categorizado como Outros Serviços, que engloba atividades como Intermediação na compra, venda e aluguel de imóveis e Manutenção e reparação de veículos automotores, teve crescimento de 28,5%.

Para o diretor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio), Aurélio Cardoso, a instituição viu com otimismo o resultado do setor de Serviços do Espírito Santo em novembro do ano passado. “Os números que nós temos demonstram uma tentativa de reação do setor. Esse percentual, que apesar de positivo não é significativo, demonstra essa reação. É o estado de ânimo melhorando.”

No acumulado do ano de 2017, até novembro, o setor de Serviços capixaba registrou retração de 1,6%. Mesmo com o valor negativo, esse desempenho foi o quarto melhor entre os Estados brasileiros. Em geral, o Brasil teve queda de 3,2%.