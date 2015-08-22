Empresários que atuam no setor de rochas, no Sul do Estado, se queixam da falta de segurança. A entidade que representa a categoria, o sindicato das Indústrias de Rochas do Estado (Sindirochas) afirma que são registrados mensalmente dez assaltos ou furtos às empresas e ou às cargas em rodovias. Os dados são referentes a este ano de 2015. Eles querem mais policiamento por parte do poder público.

Os municípios onde estes crimes têm sido registrados são Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Mimoso do Sul, Atílio Vivacqua, Vargem Alta e Rio Novo do Sul, segundo o diretor do Sindirochas, Romildo Tavares. "Essas ocorrências têm sido mais frequentes na região Sul do Estado. Principalmente porque existe aqui o arranjo produtivo local em que predominam as indústrias que promovem as serragens dos blocos e a produção das chapas. Esse grande número de empresas têm equipamentos e insumos de valores bastante elevados. Isso acaba estabelecendo a atração para esse tipo de delito", disse.

Your browser does not support the audio element. Setor de rochas - dez assaltos por mês no Sul do Estado

Roubos de equipamentos e de insumos e assaltos em dia de pagamento, estão na lista dos crimes mais cometidos, segundo o Sindirochas. Entre julho e agosto do ano passado, recorda Romildo, pelo menos seis empresas tiveram chapas de mármore e granito roubadas em Cachoeiro de Itapemirim. O prejuízo calculado na época foi de mais de R$ 500 mil.

O setor de rochas, segundo o sindicato, movimenta cerca de US$ 1 bilhão por ano em exportações e é responsável por 10% do PIB capixaba. Os crimes têm acontecido tanto na sede das empresas, quanto nas rodovias, durante o transporte das cargas.

Romildo Tavares alerta que o Estado precisa se fazer presente. "A atividade de mineração, geralmente, está situada em lugares afastados dos centros urbanos. No Estado, temos uma infinidade de indústrias localizadas fora dos grandes centros. Elas estão em regiões mais afastadas em que o nível de segurança é muito pequeno, expostas e dependendo unicamente dos meios de segurança que os empresários conseguem criar e investir", afirmou.

A Polícia Militar informou, por meio de nota, "que o 9º Batalhão, que atende a municípios da região Sul do Estado, está à disposição, mas ainda não recebeu contato por parte dos empresários". Este contato, frisa a nota, pode ser realizado por meio do número (28) 3636-2013.