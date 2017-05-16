Quem frequenta restaurantes, hotéis e bares sabe que existe aquele pagamento opcional de gorjetas, de 10% em cima da conta, ao estabelecimento, que posteriormente é distribuído entre os funcionários, principalmente garçons. No entanto, segundo uma nova lei, todo o valor será declarado no contracheque a partir de agora, algo que antes não acontecia e, segundo profissionais da área, trazia irregularidades. Mas o que muda para quem é cliente?

Your browser does not support the audio element. Setor de restaurantes e hotéis no ES aprova Lei da Gorjeta

Segundo o Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindibares-ES) não há mudanças para quem está pagando e os 10% continuam sendo opcionais. A diferença é que, com todos os valores sendo declarados como parte da remuneração dos trabalhadores, há descontos quem incidem, como para a Previdência e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

“A gorjeta paga pelo cliente estará no contracheque. Na maioria das vezes o funcionário ficava prejudicado por não perceber a totalidade da gorjeta paga pelo cliente”. Essa análise é feita pelo vice-presidente do Sindibares-ES, Rodrigo Vervloet. Ele explica que o pagamento de tributos acontecia antes, mas como todo o valor da gorjeta era passado integralmente aos trabalhadores, quem pagava essa conta eram os empresários. “Você repassava integralmente ao funcionário, mas incidia impostos que ficava a cargo do empregador, o que criava situações de irregularidades. Agora a lei corrige essa situação”, explicou.

Um garçom, que não quis ser identificado, acredita que seja benéfica a proposta pensando no futuro, apesar de receber um pouco menos de gorjeta a partir de agora. “Nosso salário vai totalmente para o contracheque junto com a gorjeta. Vamos usufruir disso em uma rescisão de contrato, com o FGTS ou até mesmo em nossa aposentadoria”, opina.