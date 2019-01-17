Setor agrícola prevê um 2019 de bom desempenho no ES

Venda Nova do Imigrante - Colheita de café Crédito: Divulgação

Depois de anos de dificuldades provocadas pela crise hídrica, o setor agrícola prevê um 2019 de bom desempenho. Os agricultores estão otimistas com a produção e a venda dos produtos.

A safra de café conilon no Estado, por exemplo, pode ter um crescimento de 10 % a até 59%, no cenário mais otimista. Se em 2018, a safra foi de 8,29 milhões de sacas, neste ano deve ficar entre 9,2 milhões e 13,2 milhões, segundo estimativa do gerente de agroecologia e produção vegetal da Secretaria de Estado de Agricultura, Pedro Carvalho.

Ele pontua que a recuperação do setor agrícola começou a ser sentida em 2017, mas algumas regiões do Estado ainda não conseguiram se recuperar totalmente da crise hídrica. "A região Norte do Estado normalmente é a região que tem mais problemas com relação ao déficit hídrico. Regiões Serrana e Sul são locais com déficit menor", explicou o especialista.

Na fruticultura, entre as apostas, estão as frutas tradicionais da mata atlântica, como acerola, pitanga, cajá-mirim e cajá-manga.

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"São frutas muito pouco conhecidas e precisa ser desenvolvida tanto no mercado como também no cultivo e no manejo e através de uma lei vamos trabalhar com incentivo de produção orgânica e essas frutas podem ser beneficiadas com esse plano", acrescentou.