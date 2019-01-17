Depois de anos de dificuldades provocadas pela crise hídrica, o setor agrícola prevê um 2019 de bom desempenho. Os agricultores estão otimistas com a produção e a venda dos produtos.
A safra de café conilon no Estado, por exemplo, pode ter um crescimento de 10 % a até 59%, no cenário mais otimista. Se em 2018, a safra foi de 8,29 milhões de sacas, neste ano deve ficar entre 9,2 milhões e 13,2 milhões, segundo estimativa do gerente de agroecologia e produção vegetal da Secretaria de Estado de Agricultura, Pedro Carvalho.
Ele pontua que a recuperação do setor agrícola começou a ser sentida em 2017, mas algumas regiões do Estado ainda não conseguiram se recuperar totalmente da crise hídrica. "A região Norte do Estado normalmente é a região que tem mais problemas com relação ao déficit hídrico. Regiões Serrana e Sul são locais com déficit menor", explicou o especialista.
Na fruticultura, entre as apostas, estão as frutas tradicionais da mata atlântica, como acerola, pitanga, cajá-mirim e cajá-manga.
Setor agrícola prevê um 2019 de bom desempenho no ES
"São frutas muito pouco conhecidas e precisa ser desenvolvida tanto no mercado como também no cultivo e no manejo e através de uma lei vamos trabalhar com incentivo de produção orgânica e essas frutas podem ser beneficiadas com esse plano", acrescentou.
Apesar do otimismo no setor agrícola, esse otimismo não significa que vai se reverter em melhores preços para os consumidores. Segundo Pedro, o mercado está cada vez mais globalizado e qualquer tipo de ocorrência no cenário mundial pode influenciar no preço, como as crises diplomáticas entre países.