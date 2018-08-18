Setenta mil crianças foram vacinadas contra sarampo no Espírito Santo

Vacinação: imunização na rede pública protege contra três vírus de gripe Crédito: Arquivo

A Campanha Nacional de Vacinação contra sarampo e poliomelite chegou a segunda semana e, até agora, 70 mil crianças foram vacinadas no Espírito Santo. O número representa 35% das 200 mil pessoas que fazem parte do público-alvo alvo da campanha no Estado. A meta é que, até o dia 31 de agosto, quando termina a campanha, 95% dessas crianças sejam vacinadas.

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A vacinação é voltada para crianças que sejam maiores de 1 anos e menores de 5 anos de idade, mesmo que já tenham recebido as vacinas anteriormente. Nesse caso, são aplicadas doses de reforço.

Apesar de o Espírito Santo não ter nenhum caso de sarampo registrado, a coordenadora do Programa de Imunizações da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), Danielle Grillo, afirma que é importante que os pais ou responsáveis levem as crianças para se vacinarem. “Vacina é prevenção da doença. O problema do sarampo na infância é que as crianças, quando pegam o sarampo, ficam com o sistema imunológico bastante debilitado e isso leva a complicações como pneumonia, doenças neurológicas, doenças diarreicas e pode até matar.”

Para aumentar a cobertura vacinal, todo o país promove neste sábado o chamado “Dia D”, que é um dia nacional de mobilização para imunizar as crianças. No Espírito Santo, 539 salas de vacinação foram abertas. A expectativa da Sesa é que entre 50 mil e 60 mil pessoas fossem vacinadas neste sábado.

A bancária Carolina Silva levou o filho de 1 ano para se vacinar na Unidade de Saúde da Praia do Suá, em Vitória. Ela não enfrentou filas e disse que o atendimento foi rápido e bom. Apesar de o menino estar com as vacinas em dia, Carolina o levou para tomar a dose de reforço. “Ele tem o calendário próprio, porque fazemos acompanhamento com uma pediatra. Como vimos na TV sobre o reforço, a gente veio neste sábado”, comentou.

Em unidades de saúde de Vila Velha e de Vitória, a manhã do Dia D de vacinação foi tranquila, sem filas e pouca procura. Para imunizar as crianças, é fundamental que os pais apresentem o cartão de vacina para que o histórico de vacinação seja verificado. Caso esse documento tenha sido perdido, a criança deve ser levada para ser imunizada com a certidão de nascimento.

Poliomielite

Para prevenir a poliomielite, as crianças devem ser vacinadas aos dois, quatro e seis meses com a vacina injetável (VIP) e depois aos 15 meses e 4 anos de idade com a vacina oral (VOP). A poliomielite está erradicada no Brasil desde 1990, mas existem casos em países da África e Ásia, por isso, é fundamental manter alta a cobertura vacinal para evitar o retorno da doença ao país.

O que é sarampo?

O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, transmitida pela fala, por tosse e espirro, e extremamente contagiosa, mas que pode ser prevenida pela vacina. Pode ser contraída por pessoas de qualquer idade. As complicações infecciosas contribuem para a gravidade da doença, particularmente em crianças desnutridas e imunocomprometidas.

De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente, o país enfrenta dois surtos de sarampo, em Roraima e Amazonas. Além disso, alguns casos isolados e relacionados à importação do vírus foram identificados em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rondônia e Rio de Janeiro.

Sintomas

Febre alta, acima de 38,5°C; dor de cabeça; manchas vermelhas, que surgem primeiro no rosto e atrás das orelhas, e, em seguida, se espalham pelo corpo; tosse; coriza; conjuntivite; manchas brancas que aparecem na mucosa bucal conhecida como sinal de koplik, que antecede de 1 a 2 dias antes do aparecimento das manchas vermelhas.

Transmissão

A transmissão ocorre de quatro a seis dias antes e até quatro dias após o aparecimento da erupção da pele (exantema). O período de maior transmissibilidade ocorre dois dias antes e dois dias após o início do exantema. O vírus vacinal não é transmissível.

Prevenção