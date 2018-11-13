Sete municípios do ES vão ter postos para abastecer carros elétricos

Eletroposto instalado na sede da EDP, em Vitória Crédito: Renan Alves

Acompanhando uma tendência mundial e de olho nas inovações tecnológicas, o Espírito Santo vai contar, a partir de 2019, com eletropostos para carregar carros movidos a energia elétrica. A iniciativa é uma parceria da EDP, concessionária que distribui energia no Estado, e da Federação das Indústrias (Findes), por meio do Senai. O primeiro ponto de recarga será implantado em Vitória.

Your browser does not support the audio element. Sete municípios do ES vão ter postos para abastecer carros

A ideia é que, ainda no primeiro trimestre do ano que vem, sete eletropostos estejam instalados em diferentes cidades capixabas. O único município definido, até agora, é a Capital. Os demais ainda serão escolhidos, mas a tendência é que sejam locais com população mais significativa no interior. A intenção é que os postos sejam construídos em cidades das quais é possível chegar a qualquer outro município capixaba com apenas uma recarga elétrica no automóvel.

Em Vitória, será instalado um eletroposto capaz de abastecer um carro com energia em até 30 minutos. Os outros seis, que serão colocados em outras cidades, farão o mesmo serviço de forma mais lenta, em uma hora e meia. De acordo com o presidente da Findes, Léo de Castro, nos primeiros seis meses, o abastecimento será gratuito. Posteriormente, será definido o preço para o consumidor final.

Menos poluente, mais econômico

A engenheira eletricista Aline Gonçalves é dona da startup VEB, que transforma carros movidos à combustão em automóveis elétricos. Ela, que também é membro da Associação Brasileira de Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores, diz que, do ponto de vista ambiental, esse tipo de carro elimina a emissão de gases poluentes.

Além disso, ela destaca que há muita economia para os donos de um automóvel movido a energia. “Só de combustível, economizaria 75%. Aquilo que tem manutenção mecânica, que interage com o motor, não tem mais. Então, isso também é algo a se considerar em relação à economia”, disse.

Tendência

O presidente da Findes, Léo de Castro, afirmou que o investimento em eletropostos e o incentivo à disseminação de carros elétricos pode ser vantajoso também para a indústria capixaba, citando como exemplo a possibilidade de especialização de empresas e de mão obra para esse tipo de veículo.

“É fundamental ter os postos de abastecimento para induzir essa chegada ao Espírito Santo. Para nós, do Sistema Findes, é muito importante trabalhar em prol das cidades com inovação, sustentáveis, com tecnologias. Esse projeto nos conecta com esse objetivo”, comentou Léo de Castro.

O diretor da EDP, Fernando Saliba, destacou que o crescimento da frota de automóveis movidos à eletricidade é uma tendência. “Para que as pessoas possam ter o incentivo de adquirir carros elétricos, elas precisam ter a comodidade e a facilidade de abastecer. Aqueles que foram ao Salão do Automóvel puderam verificar que todas as empresas estão investindo fortemente em carros elétricos”, frisou.

Atualmente, há apenas vinte carros que são movidos unicamente por eletricidade no Espírito Santo. O valor deste tipo de automóvel gira em torno de R$ 150 mil reais. As revisões precisam ser feitas em estados vizinhos, como Rio de Janeiro e São Paulo, uma vez que o Espírito Santo não tem oficinas licenciadas. Ainda há os chamados híbridos, que podem utilizar, além de energia elétrica, os combustíveis tradicionais. De acordo com Aline Gonçalves, há diferenças entre os híbridos, que podem ser de modelos que são carregados em plugs como os de eletropostos ou de tipos que possuem um gerador interno e que não são ligados a um carregador.

Vitória

Em outubro, a Prefeitura de Vitória anunciou que compraria dois carros elétricos e construiria dois eletropostos na Capital. Esse é um projeto piloto que tem como objetivo substituir a frota de veículos a combustão a longo prazo.

Carro elétrico gera economia aos cofres públicos e também reduz a poluição ambiental. Projeto da Secretaria Municipal de Obras e Habitação contempla dois veículos Crédito: Divulgação PMV