Sete mil pessoas participam da abertura dos festejos da Penha

Conduzida pelo Frei Valdecir Schwambach, guardião do Convento, a celebração teve como área pastoral o município de Vila Velha, seguida de uma missa, presidida pelo Frei Fidêncio Vanboemmel, ministro provincial dos franciscanos e que contou com a participação de outros 18 padres e diáconos. Pela segunda vez comandando a missa de abertura da Festa da Penha, Frei Fidêncio ressaltou, durante a homilia, que os fiéis precisam ser mais críticos de sua história e da realidade. Ele explicou a escolha do tema deste ano, que é “Maria, mãe da família, santuário da paz”. “Eu creio que também vivemos um momento político de grandes tensões, incertezas, preocupações, nós presenciamos todos os dias muita violência nas cidades, nas ruas, nas famílias, em todos os ambientes. E eu creio que o tema da paz é mais do que nunca necessário, e cada vez mais devemos nos conscientizar da nossa missão”, disse à Rádio CBN Vitória.O guardião do Convento da Penha, Frei Valdecir, disse estar satisfeito com a participação no primeiro dia da programação. “A nossa expectativa para esse ano de 2015 é novamente uma festa com muita participação, que vá envolver os quatro cantos do Espírito Santo, de norte a sul. O nosso desejo sempre é que essa festa faça com que as pessoas também voltem para suas cidades com uma mensagem pacificadora”.Para chegar ao Campinho, alguns fiéis preferiram as tradicionais vans. Outros seguiram a pé. A aposentada Maria Lúcia Baptista, de 61 anos, aproveito o dia, ao lado da filha, para pagar uma promessa à Nossa Senhora, de quem é devota desde criança. “O meu esposo teve um infarto e eu tive um caroço no seio. Aí pedi, e hoje ele está bem e no meu seio não era nada. Então de julho para cá eu passei fazendo terços. Consegui fazer mil terço e hoje eu vim aqui para distribuir”.O jovem Alex Rosa, de 22 anos, foi ao Convento da Penha agradecer pela vida. “Agradecer pela minha vida, porque eu sofri um acidente. Todos os dias temos que agradecer a Deus, mas vim agradecer por ter me dado o livramento”.As celebrações do Oitavário continuam ao longo da semana, sempre às 14h30, no Campinho do Convento da Penha.