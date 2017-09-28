Sessenta policiais se voluntariaram para o inquérito da médica

Pelo menos 60 policiais civis se voluntariaram para solucionar o inquérito do assassinato da médica Milena Gottardi. A informação é de fontes ouvidas pela Rádio CBN Vitória. A médica morreu internada, um dia depois de ser baleada, no estacionamento do Hospital das Clínicas (Hucam), em Vitória, no último dia 14.

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Entre os policiais, estão investigadores das delegacias que integram a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (Deten), Delegacia Anti-Sequestro (DAS) e do Grupo de Operações Táticas (GOT), uma divisão de elite da Polícia Civil.

Apenas no dia da prisão de Dionathas Alves Vieira, que confessou ter atirado na médica, 35 policiais participaram da operação. No dia em que o ex-marido de Milena, Hilário Frasson, foi preso, o superintendente de Polícia Especializada (SPE), delegado José Darcy Arruda, destacou o empenho dos delegados no caso.“Os delegados estão há cinco dias sem praticamente ir em casa”, disse.

Além dos policiais e delegados da DHPM, investigadores de outras delegacias se ofereceram para ajudar a prender todos os envolvidos no caso.“Nós colocamos toda a Polícia Civil para trabalhar e ela trabalhou muito. Todas as minhas delegacias, coloquei quatro delegados no caso, o João Calmon também. Nós revezamos madrugada a dentro para a gente não ter o cansaço para que eles não pudessem relaxar”, contou.