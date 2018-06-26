Policiais Militares ocuparam o Morro da Piedade por conta do terror que tomou conta do bairro nos últimos dias Crédito: Fernando Madeira | GZ

A Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) anunciou que avalia a compra de um imóvel na Piedade para a implantação da base da Polícia Militar no bairro. A ideia inicial era que a base funcionasse no Telecentro, que não foi cedido pela Prefeitura de Vitória após moradores reclamarem que não queriam perder o espaço. A administração estadual informou que vai procurar outro lugar para a PM e a prefeitura garantiu que o Telecentro vai continuar funcionando.

Your browser does not support the audio element. Sesp confirma base da PM na parte baixa do morro da Piedade

De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, o governador Paulo Hartung já autorizou a compra de um imóvel na Piedade e, na próxima quinta-feira (28), técnicos da Secretaria Estadual de Gestão e Recursos Humanos (Seger) vão ao bairro para avaliar três imóveis que podem ser adquiridos para instalar a base da PM.

Apesar de mais de cem moradores da Piedade terem decidido em reunião no último sábado que querem que a base fique na parte alta do bairro , porque afirmam que é nessa região que os ataques ao morro acontecem, o secretário Nylton Rodrigues disse que a PM ficará mesmo baseada nas proximidades do Telecentro, na parte mais baixa do morro.

“A nossa avaliação é técnica, científica, com base no serviço de inteligência policial que nos indica que é ali que nós devemos estar, sim. A comunidade vai perceber, vai ficar mais tranquila com a nossa presença ali, com a base fixa, com o patrulhamento a pé em todo o morro, com as câmeras monitorando.”

Além disso, o secretário frisou que a decisão de colocar a Polícia Militar nas proximidades do Telecentro é uma medida para acabar com o tráfico de drogas naquele local. De acordo com Nylton Rodrigues, o ponto era disputado por traficantes e gerou os conflitos que levaram a mortes e a debandada de moradores do bairro

Ao lado de Nylton Rodrigues, o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, também anunciou que a prefeitura vai instalar câmeras de videomonitoramento na Piedade para inibir a prática de crimes na região. O cabeamento de fibra ótica está sendo feito para que as câmeras possam ser instaladas. Além disso, a prefeitura colocou uma antena de Wi-Fi para servir à Polícia Militar a às forças de segurança que atuarem no bairro.

A reportagem entrou em contato com um representante do Instituto Raízes, que realiza trabalhos sociais na Piedade, para saber a opinião dos moradores sobre a implantação da base da PM nas proximidades do Telecentro. Surpreendido com a notícia, o representante do Raízes, que preferiu não se identificar, disse que ainda não há uma opinião sobre essa decisão.