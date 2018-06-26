A Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) anunciou que avalia a compra de um imóvel na Piedade para a implantação da base da Polícia Militar no bairro. A ideia inicial era que a base funcionasse no Telecentro, que não foi cedido pela Prefeitura de Vitória após moradores reclamarem que não queriam perder o espaço. A administração estadual informou que vai procurar outro lugar para a PM e a prefeitura garantiu que o Telecentro vai continuar funcionando.
Sesp confirma base da PM na parte baixa do morro da Piedade
De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, o governador Paulo Hartung já autorizou a compra de um imóvel na Piedade e, na próxima quinta-feira (28), técnicos da Secretaria Estadual de Gestão e Recursos Humanos (Seger) vão ao bairro para avaliar três imóveis que podem ser adquiridos para instalar a base da PM.
Apesar de mais de cem moradores da Piedade terem decidido em reunião no último sábado que querem que a base fique na parte alta do bairro, porque afirmam que é nessa região que os ataques ao morro acontecem, o secretário Nylton Rodrigues disse que a PM ficará mesmo baseada nas proximidades do Telecentro, na parte mais baixa do morro.
“A nossa avaliação é técnica, científica, com base no serviço de inteligência policial que nos indica que é ali que nós devemos estar, sim. A comunidade vai perceber, vai ficar mais tranquila com a nossa presença ali, com a base fixa, com o patrulhamento a pé em todo o morro, com as câmeras monitorando.”
Além disso, o secretário frisou que a decisão de colocar a Polícia Militar nas proximidades do Telecentro é uma medida para acabar com o tráfico de drogas naquele local. De acordo com Nylton Rodrigues, o ponto era disputado por traficantes e gerou os conflitos que levaram a mortes e a debandada de moradores do bairro.
Ao lado de Nylton Rodrigues, o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, também anunciou que a prefeitura vai instalar câmeras de videomonitoramento na Piedade para inibir a prática de crimes na região. O cabeamento de fibra ótica está sendo feito para que as câmeras possam ser instaladas. Além disso, a prefeitura colocou uma antena de Wi-Fi para servir à Polícia Militar a às forças de segurança que atuarem no bairro.
A reportagem entrou em contato com um representante do Instituto Raízes, que realiza trabalhos sociais na Piedade, para saber a opinião dos moradores sobre a implantação da base da PM nas proximidades do Telecentro. Surpreendido com a notícia, o representante do Raízes, que preferiu não se identificar, disse que ainda não há uma opinião sobre essa decisão.
No último sábado, cerca de cem moradores da Piedade se reuniram em uma quadra ao lado do Telecentro e decidiram que preferem a base da PM na parte mais alta do morro. Segundo o representante do Instituto Raízes, muitas pessoas que deixaram suas casas após a situação de violência ter se agravado sinalizavam que voltariam ao bairro caso a PM se instalasse na região alta da Piedade.