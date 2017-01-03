Após a procuradora-geral de Justiça, Elda Spedo, declarar ao jornal

A Gazeta

que a devolução de policiais militares da ativa do Ministério Público Estadual (MPES) pode prejudicar investigações, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) disse que busca uma solução legal para não afetar o órgão. O titular da pasta, André Garcia, declarou que uma possibilidade é integrar ainda mais as ações do MPES com as forças policiais.

O MPES, assim como outros órgãos estaduais, terão que devolver os policiais da ativa que prestam assessoria militar por determinação de uma lei, publicada no final de dezembro, com prazo de até dois meses para ser cumprida.

Your browser does not support the audio element. Sesp busca soluções para não prejudicar investigações do MPES

Os policiais deverão voltar a atuar nas ruas. Para a procuradora-geral, Elda Spedo, a situação afeta principalmente a atuação do Grupo de Atuação Especial de Combate à Corrupção (Gaeco).

André Garcia declarou que a Sesp vai achar uma solução dentro da lei para que os policiais no MPES não sejam retirados, já que o órgão presta um trabalho policial. “Nós não temos interesse nenhum de esvaziar nenhum órgão, mas precisamos cumprir uma lei que pede que os policiais da ativa voltem às ruas. Mas é preciso considerar que o trabalho do Gaeco é policial, de investigação. Nós vamos encontrar uma alternativa para manter esses policiais no MPES”, acrescenta.

O secretário não detalhou as soluções que estão sendo buscadas e disse que nas próximas semanas deve haver uma definição da situação. 45 policias prestam assistência ao MPES, sendo onze escoltando promotores e os 34 restantes atuando em atividades ligadas às investigações. O custo dos militares no MPES oscila em torno de R$ 1,2 milhão. Porém, segundo o órgão, caso as investigações sejam afetadas, o custo para o Estado pode ser ainda maior, prejudicando a prevenção e as investigações contra crimes de ordem tributária e de corrupção.