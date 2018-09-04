Morro da Piedade Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O secretário de segurança do Espírito Santo, coronel Nylton Rodrigues, afirmou que o imóvel onde será construído o Destacamento da Polícia Militar (DPM), no Morro da Piedade, já foi comprado pelo Governo Estadual. O anúncio da compra foi feito nesta terça-feira (4), mas o valor não foi divulgado.

Your browser does not support the audio element. Sesp anuncia que imóvel para o DPM da Piedade foi comprado

O secretário explicou que o imóvel fica próximo da ladeira que dá acesso à parte mais alta da comunidade. O imóvel vai passar por uma grande reforma antes de receber os policiais, mas ainda não há uma data marcada para a inauguração do DPM.

"Logicamente que nós vamos ter que fazer toda uma reforma, mas nós já compramos o imóvel. Registramos em cartório hoje (terça-feira) a compra desse imóvel. Teremos a base fixa da Polícia Militar na Piedade", afirmou o secretário.

Uma publicação no Diário Oficial aponta que o imóvel escolhido para a instalação do DPM tem um terreno com uma área de 264m², com uma área edificada de 129m². A casa fica situado na rampa Tenente Luiz Queiroz do Nascimento.

O anúncio sobre a construção do DPM da Piedade acontece em meio a diversos casos de violência em bairros de Vitória. Nesta terça-feira a Polícia Militar realizou uma operação nos bairros São Benedito, Itararé e Bairro da Penha, onde foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão.

Durante o cumprimento de mandados, a polícia apreendeu armas e drogas. Três criminosos foram detidos, um deles foi baleado nas pernas após reagir à abordagem policial. Segundo a polícia, o criminoso estava armado. Ele foi socorrido e levado para um hospital, em Vitória.

O secretário Nylton Rodrigues comentou as recentes operações feitas pelas forças de segurança do Estado. "Nós não vamos tolerar essa ousadia do tráfico de drogas. As nossas polícias são muito mais fortes, e vamos agir aqui hoje e sempre", disse o secretário.