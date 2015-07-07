Sesc Glória terá programação de cinema no Centro de Vitória

Duas novas salas de cinema devem ser inauguradas no mês de agosto. Elas serão localizadas no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória. Mas, diferente de outras unidades da região, o novo cinema tem como objetivo trazer uma programação diferenciada, que leve o espectador a entender melhor o mundo da sétima arte.

As salas ficam na Ala Mar do Centro Cultural, parte da construção que fica de frente para a Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória. No local, a fase é de acabamento, como a realização da pintura. A tecnologia utilizada para a projeção dos filmes nessas salas é um diferencial em relação as demais existentes no Estado, segundo o coordenador da área de cinema do Centro Cultural Sesc Glória, Gabriel Albuquerque.

Your browser does not support the audio element. Sesc Glória terá programação de cinema diferenciada no Centro de Vitória

"As duas salas são pequenas, com capacidade de 78 lugares, mas todos eles muito confortáveis e apresentam uma experiência excelente com o filme. A sala de cinema foi projetada com um padrão de tecnologia bem interessante, com áudio de 7.1. Elas têm projetores de cinema digital DCP com qualidade de DCI e uma das salas vai ter tecnologia 3D. E tudo com um preço bem popular que é a marca do Sesc, e que a gente gostaria de apresentar para o público e ele pudesse desfrutar disso", explicou à Rádio CBN Vitória.

Esse tipo de projetor garante que o cinema digital tenha o mesmo padrão de qualidade de um filme em película. É o melhor equipamento existente no mercado internacional. O público que frequentar as salas de cinema do Centro Cultural Sesc Glória vão encontrar uma programação diferenciada sempre ligada a uma ação complementar: como rodas de discussão, minicurso ou, mesmo, linkadas à outros tipos de arte - como música, por exemplo. É o que afirma Gabriel.

"Toda ação que realizamos aqui no Sesc, procuramos apresentar para o público aquela exibição de filme, aquele espetáculo de teatro, aquela apresentação de músico, sempre paralelo a uma atividade de informação. A gente tem sempre tem uma palestra, um minicurso, uma oficina, algo que possa ampliar o potencial daquela ação para o público do Sesc. O público vai encontrar uma programação diária, quatro sessões toda noite, com mostras temáticas, desde clássicos do cinema até cinema capixaba. Cinema nacional ou cinema feito em qualquer lugar do mundo. Um cinema com um padrão de tecnologia e conforto, um dos melhores disponíveis por aí", afirmou à CBN.

Inauguração

Para o mês de inauguração alguns projetos já estão em vista, como uma mostra de cinema capixaba e uma mostra de clássicos do cinema alemão. Uma aposta mais ousada é a Mostra de Cinema Árabe, que ganhou o circuito Rio-São Paulo há dez anos e deve chegar à Vitória em 2015, além de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Além da exibição de filmes, a mostra trará convidados internacionais para debater sobre a produção do mundo árabe. Mesas de discussão via Skype nas salas de cinema também estão nos planos. Outras atividades como gastronomia, música e dança árabe também estão previstos.