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Em 2018

Sesa registra 18 casos de síndromes respiratórias no Espírito Santo

No próximo sábado (12), acontecerá o mutirão nacional de vacinação, chamado dia D. Na Grande Vitória, os municípios vão oferecer as vacinas contra gripe em 98 unidades de saúde, de 8 às 17 horas

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 18:24

Publicado em 

09 mai 2018 às 18:24
Neste ano, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) registrou um total de 18 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Espírito Santo, sendo 12 casos por Influenza A H3N2, quatro casos por Influenza A H1N1 e dois casos por Influenza B. Deste total, um caso evolui para óbito por Influenza B.
Em Vitória, dois homens morreram com suspeita de Influenza no último fim de semana. Segundo a gerente de Vigilância em Saúde do município, Arlete Frank Dutra, um deles é um idoso de 66 anos. O outro tinha 54 anos, mas ainda não há confirmação se ele fazia parte de algum grupo de risco.
Uma mulher de 47 anos morreu com suspeita de gripe em Cariacica. A informação é da Secretaria de Saúde do município. De acordo com o coordenador do Pronto Atendimento de Alto Lage, Marcelo Machado, o óbito ocorreu no dia 2 de maio. A cidade ainda investiga outros quatro casos que não levaram os pacientes a morte.
Vitória também tem mortes suspeitas de serem causadas por gripe: um idoso de 66 anos, que fazia parte dos grupos prioritários de vacinação, e um homem de 54 anos que, segundo a coordenadora de Vigilância em Saúde do município, Arlete Frank Dutra, ainda não sabe se fazia parte de algum grupo prioritário de vacinação. As mortes aconteceram no último fim de semana.
CASOS
O boletim epidemiológico mais recente da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) informou que há um total de 18 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Espírito Santo, sendo 12 casos por Influenza A H3N2, quatro casos por Influenza A H1N1 e dois casos por Influenza B. Deste total, um caso evolui para óbito por Influenza B.
No próximo sábado (12), acontece o mutirão nacional de vacinação, o chamado Dia D. Na Grande Vitória, os municípios vão oferecer as vacinas contra gripe em 98 unidades de saúde, de 8h às 17h.

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