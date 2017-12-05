Sesa lança plano com foco em doenças crônicas, acidentes e violência

Prédio da Secretaria de Saúde do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva/ A Gazeta

Mais de R$ 140 milhões foram gastos pelo governo do Estado com internações por doenças crônicas não-transmissíveis, casos de violência e acidente em 2015. O valor representa 54% do valor total gasto com internações.

As informações são da Secretaria de Estado da Saúde, a Sesa, que lançou nesta terça-feira (05) um Plano de Ações Estratégicas para Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis (DANTs), como hipertensão, diabetes, doenças respiratórias. O programa também foca em prevenção de acidentes de trânsito e no combate à violência contra a mulher, envolvendo outros órgãos de Governo.

A implantação do plano nos Estados é uma recomendação do Ministério da Saúde. Segundo a gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, Gilsa Rodrigues, cada região do Estado vai receber uma capacitação diferente para os profissionais da saúde, conforme as necessidades distintas de cada com

unidade.

"A gente precisa de mudar a forma de atenção, abrir novas portas para atender essa população para responder a necessidade da comunidade, diferente das doenças infecto-parasitária do século passado", explica.

Uma das linhas de trabalho no Sul, por exemplo, será ações de conscientização no trânsito porque o número de acidentes é considerado alto. No Norte, o foco vai ser prevenção a câncer. Já a região Metropolitana, entre outras ações, vai focar no combate à violência contra a mulher, incluindo a implantação da coleta de vestígios do agressor em vítimas de estupro ainda no hospital.