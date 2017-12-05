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Saúde

Sesa lança plano com foco em doenças crônicas, acidentes e violência

54% do valor total gasto com internações são relacionados a esses tipos

Publicado em 05 de Dezembro de 2017 às 17:06

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

05 dez 2017 às 17:06
Prédio da Secretaria de Saúde do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva/ A Gazeta
Mais de R$ 140 milhões foram gastos pelo governo do Estado com internações por doenças crônicas não-transmissíveis, casos de violência e acidente em 2015. O valor representa 54% do valor total gasto com internações.
As informações são da Secretaria de Estado da Saúde, a Sesa, que lançou nesta terça-feira (05) um Plano de Ações Estratégicas para Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis (DANTs), como hipertensão, diabetes, doenças respiratórias. O programa também foca em prevenção de acidentes de trânsito e no combate à violência contra a mulher, envolvendo outros órgãos de Governo.
A implantação do plano nos Estados é uma recomendação do Ministério da Saúde. Segundo a gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, Gilsa Rodrigues, cada região do Estado vai receber uma capacitação diferente para os profissionais da saúde, conforme as necessidades distintas de cada com
unidade.
"A gente precisa de mudar a forma de atenção, abrir novas portas para atender essa população para responder a necessidade da comunidade, diferente das doenças infecto-parasitária do século passado", explica.
Uma das linhas de trabalho no Sul, por exemplo, será ações de conscientização no trânsito porque o número de acidentes é considerado alto. No Norte, o foco vai ser prevenção a câncer. Já a região Metropolitana, entre outras ações, vai focar no combate à violência contra a mulher, incluindo a implantação da coleta de vestígios do agressor em vítimas de estupro ainda no hospital.
A Sesa ainda afirma que vai intensificar ações de incentivo a melhores hábitos de vida, como parar de fumar, praticar exercício físico e manter uma alimentação mais equilibrada.

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