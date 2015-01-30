Sesa identifica mais de 370 casos de dengue no Espírito Santo em vinte dias

"Nós estamos com muito menos casos neste ano, em três semanas, do que a primeira semana do ano de 2014. A gente atribui também à falta de chuvas essa diminuição em relação ao mesmo período do ano anterior", apontou.A seca que atinge o Espírito Santo é um bom momento para o capixaba limpar seu quintal, terraços, calçadas e casas, e retirar possíveis objetos que possam acumular água e gerar focos de dengue, como observa Gilsa. "Nesse período, considerando a ausência de água, é um período propício para as pessoas intensificarem as suas ações. Como eu não tenho água, está na hora de retirar as vasilhas vazias. Se tiver pneu, garrafa de boca pra cima, é preciso tirar tudo isso, colocar em abrigo, em lugar que não vá chover porque quando chover essas vasilhas, estando à disposição, terão água e vão propiciar a criação do mosquito", alertou.A expectativa da Sesa é de que, caso continue a falta de chuva, haverá menos casos registrados. "Se continuar com essa falta de chuva, nós continuaremos com poucos casos. Não tendo água à disposição, não tem água nenhuma nas calhas, em cima das lajes, não choveu para ter aqueles depósitos que as pessoas acabam deixando nos quintais. Com menos água, há uma menor chance para o mosquito procriar nesse período", afirmou.Gilsa alertou ainda que, no Espírito Santo, há anos, são registrados casos de dengue toda semana. Segundo a gerente de Vigilância em Saúde, até existem municípios que não apresentem registros em alguns períodos, mas avaliando o Estado como um todo, a dengue está sempre presente, durante todo o ano.