Servidores públicos estaduais se reúnem em assembleia na Praça do Papa

Servidores públicos estaduais se concentraram na Praça do Papa, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (08) para uma assembleia geral que discutiu questões salariais e uma paralisação marcada para esta quinta-feira (09). De acordo com a Guarda Municipal, os manifestantes se reúnem apenas na praça e agentes de trânsito acompanham a movimentação.

Por volta do meio-dia, os organizadores encerraram a Assembleia Geral sem deflagrar greve. Uma rodada de negociações foi marcada para sexta-feira (10). A manifestação deve continuar com uma caminhada até a Assembleia Legislativa.

O encontro foi organizado pelo Fórum das Entidades dos Servidores Públicos do Espírito Santo (Fespes) e começou às 10 horas. No local, manifestantes demonstraram apoio com faixas, cartazes e trio elétrico. Os pontos discutidos são o reajuste anual, a data base dos servidores e o auxílio alimentação oferecido aos servidores.

Em entrevista ao Gazeta Online na última terça-feira (07), o diretor do Sindipúblicos, Haylson de Oliveira, já adiantava a caminhada até a Assembleia Legislativa. “Depois do encontro, vamos caminhar até a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça para entregar um manifesto sobre essas questões”, disse.

Ainda na terça, o assessor de relações sindicais do Estado, Francisco José Carlos, disse que, na realidade, o governo já reuniu-se com o Fórum das Entidades nos dias 29 de junho e 3 de julho, e que há outro encontro marcado para o dia 10, sexta. “Apresentamos o quadro financeiro, eles tiveram condições de questionar isso. O governo não está se negando a negociar”.