Servidores do Hospital São Lucas e Sindisaúde-ES, protestaram nesta quarta-feira (22), na sede da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na Enseada do Suá, em Vitória, cobrando definições sobre o futuro dos profissionais que permaneceram na antiga estrutura da instituição no anexo do HPM. No fim do ano passado, o governo do Estado fez a transferência das operações do Hospital São Lucas para a nova estrutura, que fica no Forte São João. Desde então, o antigo prédio passou a funcionar como retaguarda.

Your browser does not support the audio element. Servidores protestam contra transferência de hospital em Vitória

Segundo o diretor do Sindisaúde, Valdecir Gomes Nascimento, as incertezas quanto à continuidade das atividades tem causado desconforto aos servidores. “Os prejuízos são diversos para os trabalhadores que construíram a boa imagem do hospital São Lucas e agora estão à deriva”, criticou.

Hospital Infantil

Os servidores também protestaram contra a mudança do Pronto-Socorro do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, localizado na Praia do Canto, que fechará para reforma por tempo indeterminado, para o anexo do HPM. De acordo com os manifestantes a decisão da Sesa, na prática, significa que crianças estarão no mesmo espaço que pacientes adultos em estado grave, vítimas de violência urbana e acidentes de trânsito.