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SAÚDE

Servidores protestam contra transferência de hospital em Vitória

Os servidores também protestaram contra a mudança do Pronto-Socorro do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, localizado na Praia do Canto, que fechará para reforma por tempo indeterminado

Publicado em 22 de Março de 2017 às 14:30

Publicado em 

22 mar 2017 às 14:30
Servidores do Hospital São Lucas e Sindisaúde-ES, protestaram nesta quarta-feira (22), na sede da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na Enseada do Suá, em Vitória, cobrando definições sobre o futuro dos profissionais que permaneceram na antiga estrutura da instituição no anexo do HPM. No fim do ano passado, o governo do Estado fez a transferência das operações do Hospital São Lucas para a nova estrutura, que fica no Forte São João. Desde então, o antigo prédio passou a funcionar como retaguarda.
Servidores protestam contra transferência de hospital em Vitória
Segundo o diretor do Sindisaúde, Valdecir Gomes Nascimento, as incertezas quanto à continuidade das atividades tem causado desconforto aos servidores. “Os prejuízos são diversos para os trabalhadores que construíram a boa imagem do hospital São Lucas e agora estão à deriva”, criticou.
Hospital Infantil
Os servidores também protestaram contra a mudança do Pronto-Socorro do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, localizado na Praia do Canto, que fechará para reforma por tempo indeterminado, para o anexo do HPM. De acordo com os manifestantes a decisão da Sesa, na prática, significa que crianças estarão no mesmo espaço que pacientes adultos em estado grave, vítimas de violência urbana e acidentes de trânsito.
Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que mantém o diálogo aberto e permanente com a categoria. Após reunião realizada nesta quarta-feira (22) com representantes dos servidores da Sesa que atuam no Hospital Estadual São Lucas que ainda funciona na estrutura do Hospital da Polícia Militar, foi esclarecido que, mesmo após a transferência do pronto socorro do Hospital Estadual Infantil de Vitória para Bento Ferreira, os servidores continuarão a atuar neste local. Ainda de acordo com a nota, só será transferido o servidor que solicitar a realocação para outra unidade.

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