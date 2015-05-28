Servidores da Ufes iniciam greve e paralisam serviços

Os servidores técnico-administrativos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) entraram em greve nesta quinta-feira (28). Setores administrativos e serviços como a Biblioteca Central e o Restaurante Universitário (RU) têm o funcionamento comprometido. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Ufes (Sintufes), a greve é por tempo indeterminado e acontece nas demais universidades federais do país.

Na manhã desta quinta, alguns estudantes já sentiram os reflexos do movimento grevista. O aluno do curso de Matemática, George Roberto, chegou cedo para estudar na biblioteca, mas não conseguiu entrar.

Your browser does not support the audio element. Servidores da UFES inciam greve e paralisam serviços

“Eu vim para estudar na biblioteca, mas cheguei aqui hoje para seguir minha rotina de estudo, aí de um dia para o outro está de greve, não avisaram nada ontem, agora preciso buscar outro lugar para estudar”, contou.

O sindicato realiza uma assembleia durante esta quinta para decidir quais serviços também não funcionam. Além do campus de Goiabeiras, a paralisação também atinge as unidades de Maruípe, também em Vitória, e Alegre e São Mateus, além do Hospital Universitário (Hucam), na capital.

Segundo o diretor do Sintufes, Weillington Pereira, as reivindicações são por melhorias salariais. “Nós temos uma defasagem salarial de 27,3% de 2011 até 2015, isso conforme o Dieese. Temos pautado uma discussão com o Governo desde 2014. Queremos uma reposição dessas perdas salariais e um piso salarial de três salários mínimos”, disse.

Em resposta à paralisação, a vice-reitora da Ufes, Ethel Maciel, disse que os grevistas deveriam informar à administração quais serviços seriam paralisados, o que não foi feito. A universidade ainda vai avaliar quais serviços estão sendo prejudicados.

“Ainda vamos analisar a paralisação por setores. O sindicato fez o aviso da greve, mas não nos comunicou o funcionamento dos setores, como estão pensando. Na administração, montamos uma comissão para dialogar com o sindicato para estabelecer uma rotina de funcionamento de cada local, pelo menos parcial em alguns setores”, explicou.

A vice-reitora também informou que, como esta é a primeira greve após a instalação do ponto eletrônico para os servidores, ainda será analisado se haverá corte no salário ou reposição pelos dias não trabalhados.