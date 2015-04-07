Servidores de Saúde Pública que atuam no Hospital Dório Silva, na Serra, e representantes de associações comunitárias do município, realizaram novo protesto contra o fechamento de 26 leitos na unidade. A manifestação fechou os dois sentidos da BR-101, em frente ao Vitória Apart Hospital e ocasionou lentidão no trânsito durante toda a manhã desta terça-feira (7). Eles prometem outro ato públicos para o dia 16 deste mês.Uma equipe técnica da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) realiza um estudo para constatar a viabilidade de transferência dos leitos da Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (Utin) do Dório Silva para o Hospital Geral e Infantil Doutor Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, o que revolta servidores e mães que precisam do atendimento. É o que explica o membro do conselho gestos do Dório Silva, José Nepomuceno.

Your browser does not support the audio element. Servidores da Saúde Pública param o trânsito na BR-101

"Com as perdas de leitos no Dório Silva, vamos perder o banco de aleitamento materno. Nós não podemos perder esses leitos. Enquanto não tivermos uma decisão de que isso não vai acontecer, não vamos abrir mão da nossa manifestação", afirmou à Rádio CBN Vitória.

O momento, segundo o secretário estadual de Saúde, Ricardo Oliveira, é de reorganizar contas, arrumar a casa e otimizar a rede de saúde. Ele frisa que é necessário racionalizar o Sistema Único de Saúde (SUS) para promover melhorias no atendimento à população, entre elas essa transferência de leitos que é estudada. Diante do impasse criado, o secretário garante que há um debate com o conselho gestor do Dório Silva, composto por membros da sociedade.

"Há uma demanda muito grande da população na rede de saúde e precisamos fazer com que o gasto se traduza, efetivamente, em um atendimento melhor. Eu tenho um recurso limitado para fazer o atendimento de saúde. E, infelizmente, não posso manter vários serviços iguais, em vários locais. Essa mudança vai transformar o Himaba em um ambiente muito melhor para o materno-infantil e ele vai se especializar nisso. O Dório Silva vai se especializar em adultos. Foi solicitado pelo conselho gestor que houvesse um debate sobre o assunto e estamos fazendo. Não é uma decisão finalizada e irreversível", esclareceu.

O Himaba já possui 20 leitos e, com a transferência, teria o atendimento da unidade ampliado. Representantes comunitárias da Serra elaboraram um Termo de Compromisso para ser assinado por representantes do Governo do Estado, se comprometendo a manter os leitos da Utin do Dório Silva, segundo Gean Carlo Cassiano, presidente da Assembleia Municipal de Orçamento da Serra.

"Hoje o Dório Silva funciona como hospital de retaguarda. Ela atende as crianças que são transferidas do Jayme (dos Santos Neves), que possui 40 leitos. Quando a um risco para as crianças, eles são transferidos para o Dório. Quando tiramos esses 26 leitos do Dório e encaminha para o Himaba, eles vão fazer falta para o município", observou.