Os servidores do Judiciário Federal no Espírito Santo entraram em greve na tarde desta sexta-feira (19). A paralisação afeta os trabalhos na Justiça Federal, do Trabalho e Eleitoral. De acordo com o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal do ES (Sinpojufes), apenas os serviços mais urgentes serão mantidos.Alguns desses serviços são a liberação de liminares e alvarás, diferentemente de outros trabalhos básicos em cartório e do serviço de protocolos – para abertura de processos e aditamentos. A greve é para pressionar a aprovação do PLC 28/2015, que tramita no Senado Federal e trata da reposição das perdas salariais dos servidores, que encontram-se sem reajuste há quase uma década.
Servidores da Justiça Federal cruzam os braços em Vitória - CBNGAZ - 1.34s - 20-06-15.mp3
O diretor financeiro do Sinpojufes, Sílvio Moreira Filho, destacou que apenas 30% do serviço será mantido, entretanto, não haverá prejuízo para a população. “De forma alguma o jurisdicionado será prejudicado. Nesse primeiro momento poderá ter atraso nas audiências comuns. Mas medidas cautelares, alvarás e outros procedimentos que impliquem na perda de direitos do jurisdicionado não serão adotados”, afirmou à Rádio CBN Vitória.
A expectativa é que o projeto seja votado no Senado no dia 30 deste mês. No mesmo dia haverá uma nova assembleia para definir os rumos da greve.