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PARALISAÇÃO

Servidores da Justiça Federal cruzam os braços em Vitória

Paralisação afeta os trabalhos na Justiça Federal, do Trabalho e Eleitoral. Somente serviços considerados urgentes, como liberação de liminares e alvarás, continuam a ser atendidos

Publicado em 19 de Junho de 2015 às 22:30

Publicado em 

19 jun 2015 às 22:30
Os servidores do Judiciário Federal no Espírito Santo entraram em greve na tarde desta sexta-feira (19). A paralisação afeta os trabalhos na Justiça Federal, do Trabalho e Eleitoral. De acordo com o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal do ES (Sinpojufes), apenas os serviços mais urgentes serão mantidos.Alguns desses serviços são a liberação de liminares e alvarás, diferentemente de outros trabalhos básicos em cartório e do serviço de protocolos – para abertura de processos e aditamentos. A greve é para pressionar a aprovação do PLC 28/2015, que tramita no Senado Federal e trata da reposição das perdas salariais dos servidores, que encontram-se sem reajuste há quase uma década.
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O diretor financeiro do Sinpojufes, Sílvio Moreira Filho, destacou que apenas 30% do serviço será mantido, entretanto, não haverá prejuízo para a população. “De forma alguma o jurisdicionado será prejudicado. Nesse primeiro momento poderá ter atraso nas audiências comuns. Mas medidas cautelares, alvarás e outros procedimentos que impliquem na perda de direitos do jurisdicionado não serão adotados”, afirmou à Rádio CBN Vitória.
A expectativa é que o projeto seja votado no Senado no dia 30 deste mês. No mesmo dia haverá uma nova assembleia para definir os rumos da greve.

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