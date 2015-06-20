Servidores da Justiça Federal cruzam os braços em Vitória

Os servidores do Judiciário Federal no Espírito Santo entraram em greve na tarde desta sexta-feira (19). A paralisação afeta os trabalhos na Justiça Federal, do Trabalho e Eleitoral. De acordo com o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal do ES (Sinpojufes), apenas os serviços mais urgentes serão mantidos.Alguns desses serviços são a liberação de liminares e alvarás, diferentemente de outros trabalhos básicos em cartório e do serviço de protocolos – para abertura de processos e aditamentos. A greve é para pressionar a aprovação do PLC 28/2015, que tramita no Senado Federal e trata da reposição das perdas salariais dos servidores, que encontram-se sem reajuste há quase uma década.