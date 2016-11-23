O Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Espírito Santo (Sindaema) vai tentar barrar na Justiça a Parceria Público Privada (PPP) feita entre a Cesan e a empresa AEGEA Saneamento e Participações S/A para a operação dos serviços de saneamento em Vila Velha. Segundo o presidente do Sindaema, Fábio Giori, uma ação será proposta ainda nesta semana para tentar invalidar a PPP.

O sindicato entende que o modelo adotado para o saneamento em Vila Velha é inconstitucional e se apoia em uma decisão de 2013, do Supremo Tribunal Federal (STF), que definiu, em um caso analisado no Rio de Janeiro, de que a gestão do saneamento em regiões metropolitanas deve ser compartilhada entre os municípios e o Estado.

Your browser does not support the audio element. Servidores da Cesan querem barrar PPP de Vila Velha na Justiça

Para o Sindaema, isso significa que todas as cidades e o governo estadual devem gerir, em conjunto, o saneamento nessas regiões, como argumenta Fábio Giori. “A gestão tem que ser consorciada em região metropolitana. O investimento em um só município é nefasto para o restante das cidades. Essa é uma fundamentação básica nossa. É inconstitucional a PPP de Vila Velha”, afirmou.

O sindicato também pretende ir ao Tribunal de Contas do Estado para fazer uma representação. A alegação é de que a Cesan não apresentou, junto ao edital da PPP de Vila Velha, um estudo de viabilidade técnica e econômica.

Por meio de nota, a Cesan informou que, tão logo haja a citação, adotará as medidas necessárias e terá a oportunidade de comprovar a regularidade de todos os atos .

O comunicado acrescenta que previamente à realização do leilão para celebrar a PPP são realizadas audiências públicas, com cumprimento de todos os requisitos legais, após análises jurídicas da Companhia, de consultores e da Procuradoria Geral do Estado (PGE). Portanto, segundo a Cesan, todo o processo da PPP está respaldado pela legislação vigente.

Após leilão realizado na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), na última terça-feira (22), a empresa AEGEA Saneamento e Participações S/A foi a vencedora da concorrência promovida pelo Governo do Estado, por meio da Cesan. A companhia será responsável por executar o empreendimento relacionado às obras da concessão administrativa para ampliação, manutenção e operação do sistema de esgotamento sanitário do município da Vila Velha.

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