O Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Espírito Santo (Sindeama) ingressou nesta segunda-feira (19) com ação ordinária na Vara Cível de Vitória para tentar suspender a contratação de Parceria Público Privada (PPP) firmada entre a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) e a empresa AEGES Saneamento e Participações para operação do sistema de esgotamento sanitário e prestação de serviços em Vila Velha.

Segundo o presidente do Sindeama, Fábio Giori, entre os argumentos para barrar a PPP, está uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que prevê a gestão consorciada em Regiões Metropolitanas, entre os municípios e o governo do Estado. Sendo assim, para realizar a parceria público-privada necessariamente tem que ser observado o interesse comum dos demais municípios, além de Vila Velha.

Your browser does not support the audio element. Servidores da Cesan entram na Justiça para barrar PPP de Vila Velha

“Do ponto de vista jurídico faltam elementos. A lei exige que se tenha um estudo de viabilidade técnico financeiro, que não foi apresentado no edital de licitação. Também deveria ter um estudo de alternativas, que prove que a PPP é mais vantajosa que o recurso próprio da Cesan”, argumenta.

Contrato

Em novembro desse ano, a empresa paulista AEGEA Saneamento ofereceu o menor valor e venceu a concorrência para universalizar coletar e tratar o esgoto no município pelos próximos 30 anos. O leilão ocorreu na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), promovido pela Cesan.

O valor teto proposto para licitação foi de R$ 1,42 por metro cúbico de esgoto tratado. A proposta vencedora ofereceu R$ 1,16, representando um desconto de 18,31% sobre o valor teto. O investimento da Cesan será de R$ 684 milhões, em parceria com o Banco Mundial.

Outro lado

Por nota, a Cesan informa que a "opção por realizar obras e ampliar o atendimento da população por meio da modalidade Parceria Público-Privada (PPP) foi criteriosamente analisada, seguindo o Plano Diretor de Esgoto da Região Metropolitana e o Plano Municipal de Saneamento Básico de Vila Velha". Esclarece que "previamente à realização do leilão para celebrar a PPP são realizadas audiência e consulta públicas, com cumprimento de todos os requisitos legais, após análises jurídicas da Companhia, de consultores e da Procuradoria Geral do Estado (PGE). Portanto, todo o processo da PPP está respaldado pela legislação vigente".