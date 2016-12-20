Servidores da Cesan entram na Justiça para barrar PPP de Vila Velha

O Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Espírito Santo (Sindeama) ingressou nesta segunda-feira (19) com ação ordinária na Vara Cível de Vitória para tentar suspender a contratação de Parceria Público Privada (PPP) firmada entre a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) e a empresa AEGES Saneamento e Participações para operação do sistema de esgotamento sanitário e prestação de serviços em Vila Velha.
Segundo o presidente do Sindeama, Fábio Giori, entre os argumentos para barrar a PPP, está uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que prevê a gestão consorciada em Regiões Metropolitanas, entre os municípios e o governo do Estado. Sendo assim, para realizar a parceria público-privada necessariamente tem que ser observado o interesse comum dos demais municípios, além de Vila Velha.
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“Do ponto de vista jurídico faltam elementos. A lei exige que se tenha um estudo de viabilidade técnico financeiro, que não foi apresentado no edital de licitação. Também deveria ter um estudo de alternativas, que prove que a PPP é mais vantajosa que o recurso próprio da Cesan”, argumenta.
Contrato
Em novembro desse ano, a empresa paulista AEGEA Saneamento ofereceu o menor valor e venceu a concorrência para universalizar coletar e tratar o esgoto no município pelos próximos 30 anos. O leilão ocorreu na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), promovido pela Cesan.
O valor teto proposto para licitação foi de R$ 1,42 por metro cúbico de esgoto tratado. A proposta vencedora ofereceu R$ 1,16, representando um desconto de 18,31% sobre o valor teto. O investimento da Cesan será de R$ 684 milhões, em parceria com o Banco Mundial.
Outro lado
Por nota, a Cesan informa que a "opção por realizar obras e ampliar o atendimento da população por meio da modalidade Parceria Público-Privada (PPP) foi criteriosamente analisada, seguindo o Plano Diretor de Esgoto da Região Metropolitana e o Plano Municipal de Saneamento Básico de Vila Velha". Esclarece que "previamente à realização do leilão para celebrar a PPP são realizadas audiência e consulta públicas, com cumprimento de todos os requisitos legais, após análises jurídicas da Companhia, de consultores e da Procuradoria Geral do Estado (PGE). Portanto, todo o processo da PPP está respaldado pela legislação vigente".
A Cesan afirma ainda que não foi citada e desconhece o teor da ação. "Tão logo haja a citação, a Cesan adotará as medidas necessárias e terá a oportunidade de comprovar a regularidade de todos os atos".