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Operação Nexus

Servidor suspeito de participar de fraudes em licitações é afastado

No período de afastamento de 180 dias, ele vai continuar recebendo salário

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 12:55

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

18 jul 2018 às 12:55
O servidor suspeito de participação na fraude de licitações de obras da Secretaria de Estado da Agricultura, Eduardo Chagas, vai continuar recebendo salário durante o período em que estiver afastado. Foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (18) o afastamento dele por 180 dias, seguindo o que foi determinado pela Justiça. O Portal da Transparência do Governo do Estado mostra que ele recebe uma remuneração bruta de mais de R$ 8 mil.
Ele é suspeito de passar informações sobre as licitações de pavimentação de estradas rurais para as empresas envolvidas no esquema de suposto cartel nas concorrências públicas. Eduardo é um dos alvos da operação Nexus, deflagrada pelo Ministério Público do Espírito Santo e pelo Cade nessa terça-feira (17).
O nome do servidor não foi divulgado pelo Ministério Público, mas consta no Diário Oficial. Ele é do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), mas foi cedido para a Secretaria de Agricultura, ocupando uma função de gestão dos contratos do "Caminhos do Campo", programa de pavimentação rural. O Idaf foi procurado pela reportagem e disse que apenas cumpriu o mandado de afastamento, que não retirou a remuneração do funcionário.
Servidor suspeito de participar de fraudes em licitações é afastado
Logo depois que as investigações vieram à tona, a Seag cassou a portaria que tinha nomeado Eduardo, em 2017, para um grupo de assessoramento técnico de obras e serviços da pasta. Pela função, ele também recebia uma gratificação de R$ 2 mil por mês. Eduardo também já atuou como subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos. A reportagem não conseguiu localizar o servidor público para se manifestar.
Ao menos 100 contratos da Secretaria de Agricultura e do DER-ES, assinados nos últimos 10 anos, são investigados por indícios de cartel e desvios, segundo o Ministério Público. Os contratos, que incluem seus aditivos, superam R$ 145 milhões. Três empresas são suspeitas de combinar quem seria o vencedor das licitações: Connect Construções e Incorporações Ltda e Construtora Terrabrasil Ltda, ambas com a mesma sede, em Vila Velha, segundo apurou o Gaeco; além da empresa Serrabetume Engenharia Ltda, localizada na Serra. As empresas foram procuradas, mas funcionários disseram que não estavam autorizados a comentar o caso.
 

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