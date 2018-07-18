O servidor suspeito de participação na fraude de licitações de obras da Secretaria de Estado da Agricultura, Eduardo Chagas, vai continuar recebendo salário durante o período em que estiver afastado. Foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (18) o afastamento dele por 180 dias, seguindo o que foi determinado pela Justiça. O Portal da Transparência do Governo do Estado mostra que ele recebe uma remuneração bruta de mais de R$ 8 mil.

Ele é suspeito de passar informações sobre as licitações de pavimentação de estradas rurais para as empresas envolvidas no esquema de suposto cartel nas concorrências públicas. Eduardo é um dos alvos da operação Nexus, deflagrada pelo Ministério Público do Espírito Santo e pelo Cade nessa terça-feira (17).

O nome do servidor não foi divulgado pelo Ministério Público, mas consta no Diário Oficial. Ele é do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), mas foi cedido para a Secretaria de Agricultura, ocupando uma função de gestão dos contratos do "Caminhos do Campo", programa de pavimentação rural. O Idaf foi procurado pela reportagem e disse que apenas cumpriu o mandado de afastamento, que não retirou a remuneração do funcionário.

Your browser does not support the audio element. Servidor suspeito de participar de fraudes em licitações é afastado

Logo depois que as investigações vieram à tona, a Seag cassou a portaria que tinha nomeado Eduardo, em 2017, para um grupo de assessoramento técnico de obras e serviços da pasta. Pela função, ele também recebia uma gratificação de R$ 2 mil por mês. Eduardo também já atuou como subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos. A reportagem não conseguiu localizar o servidor público para se manifestar.