Aliado dos cidadãos que utilizam os sistema de transporte público municipal na capital, o serviço Ponto Vitória pode voltar a funcionar em 60 dias. Fora do ar desde setembro do ano passado, o sistema que permite ao morador de Vitória consultar tanto o horário, quanto a localização dos coletivos municipais, enfrenta os entraves burocráticos do processo licitatório.O sistema foi desabilitado após o fim do contrato com a empresa que fazia o serviço de monitoramento da frota de ônibus municipais, composta por 350 veículos. De acordo com o subsecretário de Tecnologia da Informação de Vitória, Márcio Passos, o sistema pertencia à antiga contratada.

Your browser does not support the audio element. Serviço Ponto Vitória pode demorar mais dois meses para voltar a funcionar

"O primeiro contrato era de um simples gerenciamento de frota. A gestão anterior fez junto com a empresa contratada um projeto piloto, que é o Ponto Vitória. E aí, a gente herdou esse problema, porque não havia um contrato do Ponto Vitória. Ele não era da Prefeitura de Vitória, era de propriedade de uma empresa privada. Quando terminou o contrato no ano passado foi retirado o serviço", explicou em entrevista à Rádio CBN Vitória.

Encerrado o contrato com a empresa para o gerenciamento da frota, um novo processo foi aberto, mas a prefeitura enfrenta agora problemas com a Lei Nº 8.666 sancionada há 22 anos e que estabelece sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, entre outros serviço dos Poderes da União, dos Estados, e dos Municípios, como é o caso de Vitória. "A gente já abriu o processo posteriormente. Mas infelizmente temos que aguardar todo o rito que a Lei 8.666 fala com a gente e que tem que ser seguido. Gestor público hoje tem que seguir à risca todas as normas para depois não responder por um crime ou falha na gestão do recurso público", afirmou à Rádio CBN Vitória.

Com essa nova licitação, o sistema Ponto Vitória passa a ser de propriedade do Executivo Municipal para que não corra o risco de sair novamente do ar. O edital novo passou pelo crivo do Tribunal de Contas e Ministério Público para não haver problemas quanto a propriedade do sistema. Além disso, o aplicativo vai sofrer uma repaginada, ficando mais moderno e mais fácil de utilizar, segundo Passos. "Antes você tinha que saber nome de ponto, número de ônibus e agora não. Você clica no aplicativo por exemplo ele vai dar sua localização (por meio do GPS do celular). Vai te dar o entorno, todos os pontos, as linhas, o horário e você pode colocar como favorito um local que você vai todos os dias", explicou à Rádio CBN.

Outra mudança no sistema é o espaço para serviços de táxi, mostrando os pontos no entorno e também disponibilizando os contatos telefônicos.