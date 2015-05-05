Após oito meses fora do ar, o Ponto Vitória, serviço que dá a localização dos ônibus e o tempo estimado para cada linha passar nos pontos, voltou a funcionar. A novidade da versão é a criação de um aplicativo para smartphone que, por meio do GPS do celular, mostra os pontos mais próximos do usuário e as linhas que por ele passam. A previsão inicial da Prefeitura de Vitória era entregar o serviço em janeiro, mas, processos burocráticos na licitação atrasou em quatro meses o retorno do Ponto Vitória.

Your browser does not support the audio element. Serviço de localização dos ônibus volta a funcionar em Vitória

Em um teste realizado na manhã desta terça-feira (5), as linhas 211 e 212 passaram no tempo previsto pelo aplicativo no ponto em frente à prefeitura. O universitário Thiago Morgado disse que a falta do serviço gerava muitos transtornos em sua rotina. Com a volta do funcionamento, ele pode se planejar melhor diariamente.

“Com o aplicativo funcionando, eu posso me planejar melhor. Sabendo a hora que o ônibus vai passar, posso planejar a hora certa para sair de casa, antes eu ficava no ponto esperando sem saber que horas ele ia chegar”, disse.

Além da versão para celular, há também uma versão desktop, para computadores. Na noite desta segunda-feira (4), usuários relataram nas redes sociais problemas com o aplicativo, como atraso e tempo incorreto nas linhas 214 e 124. De acordo com o subsecretário municipal de Tecnologia da Informação, Marcio Passos, os problemas estão sendo corrigidos.

“Infelizmente, todo sistema novo, a gente tem que corrigir, e esses erros aparecem no funcionamento do serviço. Mas, estamos corrigindo automaticamente, com uma equipe pronta. Em dois, ou três dias, a gente corrige o que tem para corrigir”, explicou.

Para utilizar o Ponto Vitória no celular é preciso baixar o aplicativo Vitória Online, disponível para Android e iOS de forma gratuita. Dentro do aplicativo há o serviço do transporte municipal, além de outras funcionalidades como um canal de reclamações e sugestões. Também é possível ter acesso a todos os pontos de táxi da região em que o usuário se encontra.