Serra vai ganhar Guarda Ambiental em outubro

O município da Serra vai ganhar em outubro uma Guarda Ambiental. Um decreto assinado nesta última semana firma a criação do Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal, o primeiro a ser implantado no Espírito Santo. Segundo o secretário de Defesa Social da Serra, Jailson Miranda, a iniciativa vai fortalecer as ações da fiscalização ambiental no município e as operações de combate ao descarte irregular de lixo e entulho.

"A gente tem percebido que é necessário atuar fortemente nas lagoas, nas praças principais da cidade e principalmente em duas situações complicadas que a região Metropolitana enfrenta: invasões em locais de preservação ambiental e o descarte irregular de resíduos sólidos", destaca Miranda em entrevista à Rádio CBN.

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Entre as atribuições do Grupamento Ambiental estão, o apoio às atividades da Defesa Civil e participação em atividades e campanhas educativas voltadas ao meio ambiente. Jailson Miranda conta que os agentes da Guarda Municipal vão passar por uma capacitação no Batalhão de Polícia Ambiental, na última semana de setembro.

"O que nós estamos fazendo agora é qualificar e criar um grupo específico para esse fim na Guarda Municipal. Assim que fizerem o curso no Batalhão Ambiental, vamos escolher os oito primeiros guardas ambientais de Serra e do Estado do Espírito Santo", acrescenta.

A capacitação terá 40 horas de duração, com 20 vagas a serem destinadas a guardas civis municipais e agentes da fiscalização ambiental. O curso será ministrado no auditório da Área de Proteção Ambiental (APA) Lagoa Jacuném, em Barcelona, local que vai abrigar as instalações do Grupamento Ambiental da GCM, a nova sede do Batalhão de Polícia Ambiental e instalações da fiscalização de meio ambiente.