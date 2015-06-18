Serra vai ganhar estacionamento rotativo em novembro deste ano

O município da Serra vai ganhar um sistema de estacionamento rotativo em novembro deste ano, de acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Silas Maza. Inicialmente, 1.600 vagas serão distribuídas entre Laranjeiras e Serra Sede. A prefeitura ainda não estipulou os valores de cobrança e nem o tipo de penalização a quem infringir as regras do rotativo. O edital de contratação da empresa que vai gerir o serviço será lançado até julho.O secretário informou que a Serra está atenta às polêmicas envolvendo os rotativos de Vitória e Vila Velha, investigados por uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), na Assembleia Legislativa. Para evitar polêmicas quanto às cobranças e possíveis guinchamentos, Silas Maza diz que a população será ouvida antes do sistema ser implantado.

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“Vamos ouvir a população sobre o sistema, sobre as ruas que serão implantadas e estamos tomando os cuidados necessários vendo essas notícias de guinchamentos e outros problemas”, explicou à Rádio CBN Vitória..

De acordo com Silas Maza, o rotativo vai englobar as regiões onde há mais problema na busca por vagas na Serra. A área comercial de Laranjeiras e também de Serra Sede. O secretário também afirmou que a prefeitura vai buscar um modelo moderno de aplicação do serviço e que tenha amplo controle do fluxo de arrecadação.

Opiniões

Pelas ruas de Laranjeiras, motoristas dividem opiniões. O autônomo Aleir Pereira circulou pela Avenida Central, nesta quinta, mas não encontrou vaga. No entanto, ele acredita que há pontos positivos e negativos na implantação do sistema.