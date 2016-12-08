O Governo do Estado definiu quanto cada município capixaba irá receber do total do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que será repassado em 2017. Conforme estimativa feita em meados de 2016, a maior fatia do repasse vai para a Serra que receberá 13,245% do insumo. É a primeira vez que um outro município ultrapassa a capital capixaba, Vitória, que vai receber no próximo ano 12,85% do total do Estado.

Na região da Grande Vitória, Vila Velha vem em seguida, com 5,88% do total do repasse; e Cariacica, com 5,45%. Os dois municípios foram os únicos a se manifestar sobre a distribuição do ICMS.

Your browser does not support the audio element. Serra ultrapassa Vitória em ICMS

Por meio de nota, a prefeitura de Vila Velha informou que não é possível estabelecer valores em reais, pois o cálculo é feito com base na arrecadação efetiva do Governo do Estado. Em 2016, o índice de arrecadação foi de 5,82%.