Serra: três pontos mais perigosos para pedestres estão em Laranjeiras

Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra Crédito: Jansen Dias Lube

Pedestres e ciclistas que passam pela região do bairro Laranjeiras, na Serra, estão em destaque quando se fala na segurança do trânsito em todo o município. E esse destaque requer atenção: os três pontos mais perigosos para eles na Serra estão concentrados justamente em Laranjeiras, segundo o Núcleo de Educação para o Trânsito da prefeitura.

E esses locais ficam bem próximos uns dos outros, como na avenida Norte Sul com o cruzamento da avenida Central; o cruzamento da avenida Central com a Segunda Avenida; e em frente ao Shopping Laranjeiras.

O bairro, que é um dos principais centros comerciais do município e também do Estado, é bastante movimentado, com muito tráfego de carros, pedestres e ciclistas.

Your browser does not support the audio element. Três pontos mais perigosos para pedestres estão em Laranjeiras na Serra

A chefe do Núcleo de Educação para o Trânsito da Serra, Bianca Paixão, afirma que não é só uma relação com a movimentação da região ou a irresponsabilidade de motoristas. Ela alerta que a imprudência dos pedestres acaba colocando em risco a vida deles.

"A gente vê muito relato das pessoas indo atravessar, com o semáforo fechado, ou então fora da faixa, como se colocasse a vida deles em segundo plano. Como os veículos têm as regras deles, os pedestres também têm", afirma.

Bianca reforça também o papel dos ciclistas para evitar acidentes nas vias."O bom ciclista tem que andar na mesma direção dos veículos. Os condutores têm que saber que têm que andar de um metro a um metro e meio de distância dos ciclistas. Se tiver ciclofaixa ou ciclovia, é para andar na ciclofaixa ou ciclovia. E por favor, calçada não é lugar de ciclista"

A aposentada Nair Aguilar, que anda muito no cruzamento da Norte Sul com a Avenida Central, concorda que muitos pedestres são imprudentes. "Eles não esperam o sinal abrir. É falta de atenção do próprio pedestre do que do motorista mesmo".

Já o operador de máquinas Willian Santos lembrou, que o pedestre na Avenida Central tem dificuldade de ver os carros que entram na Norte Sul. "O campo de visão é ruim por causa das lojas. O motorista também precisa de andar mais devagar".