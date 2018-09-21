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Serra: três pontos mais perigosos para pedestres estão em Laranjeiras

O bairro, que contém um dos principais centros comerciais do município, é bastante movimentado com muito tráfego de carros, pedestres e ciclistas

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 12:44

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

21 set 2018 às 12:44
Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra Crédito: Jansen Dias Lube
Pedestres e ciclistas que passam pela região do bairro Laranjeiras, na Serra, estão em destaque quando se fala na segurança do trânsito em todo o município. E esse destaque requer atenção: os três pontos mais perigosos para eles na Serra estão concentrados justamente em Laranjeiras, segundo o Núcleo de Educação para o Trânsito da prefeitura.
E esses locais ficam bem próximos uns dos outros, como na avenida Norte Sul com o cruzamento da avenida Central; o cruzamento da avenida Central com a Segunda Avenida; e em frente ao Shopping Laranjeiras.
O bairro, que é um dos principais centros comerciais do município e também do Estado, é bastante movimentado, com muito tráfego de carros, pedestres e ciclistas.
Três pontos mais perigosos para pedestres estão em Laranjeiras na Serra
A chefe do Núcleo de Educação para o Trânsito da Serra, Bianca Paixão, afirma que não é só uma relação com a movimentação da região ou a irresponsabilidade de motoristas. Ela alerta que a imprudência dos pedestres acaba colocando em risco a vida deles.
"A gente vê muito relato das pessoas indo atravessar, com o semáforo fechado, ou então fora da faixa, como se colocasse a vida deles em segundo plano. Como os veículos têm as regras deles, os pedestres também têm", afirma.
Bianca reforça também o papel dos ciclistas para evitar acidentes nas vias."O bom ciclista tem que andar na mesma direção dos veículos. Os condutores têm que saber que têm que andar de um metro a um metro e meio de distância dos ciclistas. Se tiver ciclofaixa ou ciclovia, é para andar na ciclofaixa ou ciclovia. E por favor, calçada não é lugar de ciclista"
A aposentada Nair Aguilar, que anda muito no cruzamento da Norte Sul com a Avenida Central, concorda que muitos pedestres são imprudentes. "Eles não esperam o sinal abrir. É falta de atenção do próprio pedestre do que do motorista mesmo".
Já o operador de máquinas Willian Santos lembrou, que o pedestre na Avenida Central tem dificuldade de ver os carros que entram na Norte Sul. "O campo de visão é ruim por causa das lojas. O motorista também precisa de andar mais devagar".
O alerta se torna ainda mais importante levando-se em conta que o Brasil tem o 5º trânsito mais violento do mundo, segundo levantamento da ONU. Considerando ainda que essa é a Semana Nacional do Trânsito, que começou no dia 18 e vai até o próximo dia 25 de setembro, deve-se ressaltar que as normas de segurança devem ser seguidas por todos, motorizados ou não. O próprio Código de Trânsito Brasileiro (CTB) afirma que esse período do ano tem a finalidade de conscientizar o cidadão sobre a sua responsabilidade.
 

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