Serra traça estratégias contra assaltos ao comércio no município

Agentes da Guarda Civil Municipal da Serra estão visitando comerciantes e moradores de Jardim Limoeiro para definir novas estratégias de segurança para evitar furtos e arrombamentos na região. De acordo com o secretário de Defesa Social da Serra, Nylton Rodrigues, essa ação vai acontecer em outros bairros como Laranjeiras, Novo Horizonte, Serra-Sede e André Carloni
Na visita, os comerciantes e moradores respondem um questionário que aborda questões sobre segurança, mobilidade e infraestrutura. “Esses guardas civis municipais estão fazendo um diagnóstico através deste questionário, dessa pesquisa para que possamos otimizar a eficiência na prestação de serviço”, contou.
Essa pesquisa está sendo realizadas pelos agentes recém-chegados à guarda municipal. O secretário destacou que outro objetivo é aproximar a guarda da população.
Serra traça estratégias contra assaltos ao comercio no município
“Estamos buscando a proximidade com a comunidade, queremos conhecer os comerciantes e moradores pelo nome. Também queremos que a comunidade conheça o guarda municipal pelo nome. A partir do momento que o agente inicia o trabalho naquele bairro ele só vai trabalhar ali”, explicou.
Para quem trabalha no comércio, a esperança é de que os assaltos e arrombamentos diminuam. O consultor de vendas Valério Marques conta que o crack é o maior problema na região.
“São os usuários de drogas, assaltantes. Temos um segurança na loja, isso impõe mais respeito, mas com a patrulha consistente da Guarda Municipal, com certeza a segurança vai ser maior ainda”, afirmou.
A Serra tinha 50 guardas civis municipais no início deste ano. Com a formatura dessa nova turma o número passou para 106. Até o final do ano, com o curso de formação, o município terá 170 guardas municipais.