Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Polícia

Serra tem prejuízo de quase R$ 1 milhão com furto de cabos de energia

Uma das linhas de investigação é de que os bandidos estavam com uniforme e carros caracterizados, como se fossem servidores

Publicado em 30 de Abril de 2018 às 17:21

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

30 abr 2018 às 17:21
Bandidos cavaram buracos perto dos postes Crédito: Caíque Verli
O município da Serra registrou um prejuízo de quase R$ 1 milhão de reais com furtos de cabos de energia elétrica neste mês de abril. Uma das linhas de investigação é de que os bandidos estavam com roupas parecidas com uniformes e carros não oficiais, mas caracterizados, fingindo ser servidores da Prefeitura ou de uma empresa prestadora de serviços.
Serra tem prejuízo de quase 1 milhão de reais com furto de cabos de energia
Foram quatro ocorrências registradas nesse mês, a mais recente no último final de semana, em um trecho de 500 metros na BR 101, entre Campinho da Serra e Nova Carapina.
Os criminosos, segundo a Prefeitura, escavaram 1m20  de profundidade para roubar os cabos, agindo próximos aos postes que ficam às margens da rodovia.
Prefeitura repõe cabos que foram furtados Crédito: Caíque Verli
O secretário de serviços da Serra, Igor Elson, disse que denúncias feitas por moradores levam a Prefeitura a acreditar que os bandidos estavam vestidos com uniformes e usavam carros caracterizados.
"Para passar despercebidos por pessoas que passam pela BR. Foi um furto. Não foi visto, mas a Polícia está monitorando. Existem denúncias de alguns munícipes de que as pessoas furtam esse cabo de uniforme e veículos caracterizados para que passem despercebidos pela população", conta o secretário.
A estimativa é de que tenham sido levados 2 mil metros de cabos flexíveis de cobre de 16 milímetros. Um prejuízo, segundo o secretário, de R$ 900 mil.
"Nós temos um plano de expansão com melhorias na iluminação pública da Serra, mas isso atrasa e traz um prejuízo. São R$ 900 mil a menos que deixamos de investir para melhorar a vida das pessoas", lamenta Igor.
Além desse caso na BR 101, a Prefeitura também registrou furtos de cabos na Rodovia do Contorno e na Audifax Barcelos, a última com duas ocorrências em abril. A Prefeitura registrou boletins de ocorrência na Polícia Civil e acredita que esses furtos aconteceram durante a madrugada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados