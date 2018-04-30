Serra tem prejuízo de quase R$ 1 milhão com furto de cabos de energia

Bandidos cavaram buracos perto dos postes Crédito: Caíque Verli

O município da Serra registrou um prejuízo de quase R$ 1 milhão de reais com furtos de cabos de energia elétrica neste mês de abril. Uma das linhas de investigação é de que os bandidos estavam com roupas parecidas com uniformes e carros não oficiais, mas caracterizados, fingindo ser servidores da Prefeitura ou de uma empresa prestadora de serviços.

Your browser does not support the audio element. Serra tem prejuízo de quase 1 milhão de reais com furto de cabos de energia

Foram quatro ocorrências registradas nesse mês, a mais recente no último final de semana, em um trecho de 500 metros na BR 101, entre Campinho da Serra e Nova Carapina.

Os criminosos, segundo a Prefeitura, escavaram 1m20 de profundidade para roubar os cabos, agindo próximos aos postes que ficam às margens da rodovia.

Prefeitura repõe cabos que foram furtados Crédito: Caíque Verli

O secretário de serviços da Serra, Igor Elson, disse que denúncias feitas por moradores levam a Prefeitura a acreditar que os bandidos estavam vestidos com uniformes e usavam carros caracterizados.

"Para passar despercebidos por pessoas que passam pela BR. Foi um furto. Não foi visto, mas a Polícia está monitorando. Existem denúncias de alguns munícipes de que as pessoas furtam esse cabo de uniforme e veículos caracterizados para que passem despercebidos pela população", conta o secretário.

A estimativa é de que tenham sido levados 2 mil metros de cabos flexíveis de cobre de 16 milímetros. Um prejuízo, segundo o secretário, de R$ 900 mil.

"Nós temos um plano de expansão com melhorias na iluminação pública da Serra, mas isso atrasa e traz um prejuízo. São R$ 900 mil a menos que deixamos de investir para melhorar a vida das pessoas", lamenta Igor.