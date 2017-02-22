A Prefeitura da Serra volta a discutir um projeto viário que promete melhorar a fluidez no trânsito na região de Laranjeiras. Nesta terça-feira (21), o prefeito Audifax Barcelos (REDE) e o secretário de Desenvolvimento Urbano, Tarcísio Bahia, foram à Brasília em busca de recursos para execução do projeto que prevê a construção de um “mergulhão” sob a rotatória do Hospital Dório Silva.
De acordo com Tarcísio Bahia, que preparou o anteprojeto para apresentar ao Ministério das Cidades, a obra vai beneficiar mais de 100 mil pessoas que vivem na região, além de desafogar o trânsito no trecho, por onde circulam por hora, em média 4 mil veículos.
Serra retoma projeto viário para melhorar trânsito
A intervenção toda terá uma forma de “Y”, com três mergulhões e vai ligar as avenidas Eudes Scherrer de Souza à região do Civit e à região que vai para Manguinhos e Jacaraípe, conectando-se com a ES-010. A proposta também prevê que o espaço da rotatória também seja aproveitado de outras formas.
“Vamos colocar um estacionamento com cerca de 200 vagas, uma pista de sktate e uma praça com áreas de eventos. Futuramente acreditamos que essa será uma das principais regiões da Serra”, afirmou.
Orçamento
O projeto está orçado em R$ 61,2 milhões, sendo R$ 57,5 milhões do Ministério das Cidades e o restante será a contrapartida do município. A obra pode ser realizada em um prazo de dois anos, após a apresentação do projeto, que dura cerca de seis meses e da licitação, que pode ser feita em dois meses.