Serra retoma projeto viário para melhorar trânsito

A Prefeitura da Serra volta a discutir um projeto viário que promete melhorar a fluidez no trânsito na região de Laranjeiras. Nesta terça-feira (21), o prefeito Audifax Barcelos (REDE) e o secretário de Desenvolvimento Urbano, Tarcísio Bahia, foram à Brasília em busca de recursos para execução do projeto que prevê a construção de um “mergulhão” sob a rotatória do Hospital Dório Silva.

De acordo com Tarcísio Bahia, que preparou o anteprojeto para apresentar ao Ministério das Cidades, a obra vai beneficiar mais de 100 mil pessoas que vivem na região, além de desafogar o trânsito no trecho, por onde circulam por hora, em média 4 mil veículos.

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A intervenção toda terá uma forma de “Y”, com três mergulhões e vai ligar as avenidas Eudes Scherrer de Souza à região do Civit e à região que vai para Manguinhos e Jacaraípe, conectando-se com a ES-010. A proposta também prevê que o espaço da rotatória também seja aproveitado de outras formas.

“Vamos colocar um estacionamento com cerca de 200 vagas, uma pista de sktate e uma praça com áreas de eventos. Futuramente acreditamos que essa será uma das principais regiões da Serra”, afirmou.

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