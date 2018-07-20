Serra quer reembolso de salário de demitidos por uso de diploma falso

A prefeitura da Serra espera receber cerca de R$ 200 mil de reembolso dos professores que foram demitidos por uso de diplomas falsos no município. De acordo com o poder municipal, os educadores serão notificados e terão um prazo de 30 dias para devolver os salários que receberam. A prefeitura também informou que os professores que não devolverem as quantias recebidas serão inseridos na Dívida Ativa.