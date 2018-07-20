A prefeitura da Serra espera receber cerca de R$ 200 mil de reembolso dos professores que foram demitidos por uso de diplomas falsos no município. De acordo com o poder municipal, os educadores serão notificados e terão um prazo de 30 dias para devolver os salários que receberam. A prefeitura também informou que os professores que não devolverem as quantias recebidas serão inseridos na Dívida Ativa.
O grande número de demissões de professores temporários da Serra que usaram diplomas falsos para conseguir aprovações em concursos foi divulgado pela reportagem da CBN Vitória na última quarta-feira (18). O número de educadores desligados atingiu a marca de 300 pessoas.
Na ocasião, o secretário de Administração e Recursos Humanos da Serra, Alexandre Viana, afirmou que todas as demissões aconteceram entre os meses de fevereiro e julho de 2018.
Serra quer reembolso de salário de demitidos por uso de diploma falso
A cidade teve uma média de quase 50 professores demitidos por mês ou dois professores mandados embora a cada dia letivo de 2018.
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) também participa das investigações. Segundo o órgão, entre os 300 diplomas falsos, foram identificados até documentos falsificados da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).