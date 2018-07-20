Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

300 professores

Serra quer reembolso de salário de demitidos por uso de diploma falso

Professores foram demitidos após investigações feitas pela prefeitura da Serra

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 12:09

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

20 jul 2018 às 12:09
Prefeitura da Serra demitiu 300 professores por causa de diplomas falsos Crédito: Divulgação
A prefeitura da Serra espera receber cerca de R$ 200 mil de reembolso dos professores que foram demitidos por uso de diplomas falsos no município. De acordo com o poder municipal, os educadores serão notificados e terão um prazo de 30 dias para devolver os salários que receberam. A prefeitura também informou que os professores que não devolverem as quantias recebidas serão inseridos na Dívida Ativa.
O grande número de demissões de professores temporários da Serra que usaram diplomas falsos para conseguir aprovações em concursos foi divulgado pela reportagem da CBN Vitória na última quarta-feira (18). O número de educadores desligados atingiu a marca de 300 pessoas. 
Na ocasião, o secretário de Administração e Recursos Humanos da Serra, Alexandre Viana, afirmou que todas as demissões aconteceram entre os meses de fevereiro e julho de 2018.
Serra quer reembolso de salário de demitidos por uso de diploma falso
A cidade teve uma média de quase 50 professores demitidos por mês ou dois professores mandados embora a cada dia letivo de 2018.
 O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) também participa das investigações. Segundo o órgão, entre os 300 diplomas falsos, foram identificados até documentos falsificados da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados