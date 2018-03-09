Serra pode ganhar "novo bairro" nos próximos anos

Área do novo empreendimento imobiliário Crédito: Caíque Verli

O município da Serra pode ganhar um "novo bairro" nos próximos anos, na região de Manguinhos. Um empreendimento imobiliário foi aprovado pela Prefeitura no local onde ficava o parque aquático Yahoo, que fechou as portas em 2015.

A área particular, que será um loteamento aberto de 69 mil metros quadrados, será dividida em 213 lotes com uma média de 250 metros quadrados. O espaço tem reservada uma área de mais de 5 mil metros quadrados para equipamentos públicos, como postos de saúde, e creches, e 5 mil para espaços livres de uso público, como praças, além de 27 mil metros quadrados para ruas e ciclovias.

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O decreto da Prefeitura da Serra, aprovando o novo loteamento, foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (05) e agora depende dos empresários responsáveis apresentarem o registro. A comercialização dos lotes deve começar em 90 dias, com construções residenciais e/ou comerciais. Mas a implantação de creches, escolas e unidades de saúde depende, segundo a secretária de Desenvolvimento Urbano, Mirian Soprani, de uma análise da ocupação do espaço.

"Pós-ocupação, com a população, são feitos estudos dos equipamentos públicos ao entorno para sua implantação. A implantação ocorre após a ocupação do loteamento", explica.

A construção de ruas, calçadas e ciclovias ficará a cargo do dono do empreendimento, o mesmo que era proprietário do parque que fechou. Segundo a prefeitura, outras regiões da cidade são consideradas zonas de expansão urbana e podem ganhar condomínios caso surjam interessados, como na região próxima a Portal de Manguinhos, nos fundos de Jacaraípe e no bairro Civit, entre outras.

"Nosso plano diretor estabelece as zonas de expansão urbana. São vazios próximos aos conglomerados urbanos existentes", explica.