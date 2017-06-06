Serra não tem efetivo da Guarda Municipal completo

Mesmo com bastante trabalho em uma cidade que está entre as 30 mais violentas do Brasil, o quadro efetivo da Guarda Municipal da Serra ainda não está completo.

A cidade é a única da região Sudeste a aparecer na lista dos municípios brasileiros com mais homicídios, segundo dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Your browser does not support the audio element. Entre as cidades mais violentas do Brasil, a Serra não tem efetivo da Guarda

Um ano após a sua criação, a Guarda tem hoje 59 agentes de trânsito e 56 agentes comunitários, mas a previsão inicial era de que o município já tivesse pelo menos 170 agentes comunitários atuando na cidade.

O secretário de Defesa Social da Serra, Coronel Miranda, diz que a administração municipal está trabalhando para completar esse quadro, mas que, por causa da crise financeira no Brasil, não tem previsão disso ocorrer.

"Nós estamos trabalhando para isso. Já tem duas turmas preparadas para fazer o curso e ser admitidas, mas isso depois que regularizar a situação financeira do município", explicou o secretário.

Nas ruas, a sensação é de insegurança. O aposentado Wilson Gonçalves diz que tem medo de sair de casa e conta que perdeu um amigo recentemente, vítima de latrocínio no bairro Nova Carapina I.

"Morreu um amigo. Era evangélico. Na volta da Igreja, ele e a esposa. Mataram ele por nada. Morreu inocente", lembrou o aposentado.

A pesquisa que colocou a Serra na 29ª entre as cidades mais violentas do Brasil levou em consideração o número de homicídios em 2015, em municípios com mais de 100 mil habitantes. Apesar da cidade capixaba figurar na lista, o secretário de Segurança Pública André Garcia avalia que os dados mostram um avanço para a Serra, que já esteve entre os seis municípios mais violentos do Brasil, segundo ele.

"A Serra, nesse ranking, chegou a estar na sexta colocação e hoje está saindo. O Estado já teve outros municípios, São Mateus e Linhares, nessa lista que também já saíram. A gente enxerga que houve um processo de redução significativo", comemorou Garcia.