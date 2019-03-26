Serra lidera o Ranking da dengue em municípios do ES

Agentes de saúde combatem focos da dengue na Serra Crédito: Caíque Verli

A Serra lidera o ranking de casos de dengue no Estado. Em 2019 o município já registrou 3457 casos de dengue, um crescimento de 1340% em comparação com o ano passado.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o município tem uma proporção de 282,3 casos para cada 100 mil habitantes ( Vila Velha tem 90,7 casos; Vitória com 43,0 casos; e Cariacica com 37,5 casos).

A Prefeitura diz que o município está em alerta máximo para casos de dengue, um nível abaixo da epidemia.

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O subsecretário de Saúde da Serra, Aldo Lugão, diz que o município tem adotado medidas para combate ao mosquito da dengue, com fumacê, instalações de armadilhas, eliminação de focos e campanhas educativas. "Estamos trabalhando intensamente para notificar os casos e identificá-los. Em cima disso, temos ações norteadas pelas notificações nos bairros", comenta.

A quantidade de casos assusta os moradores. Dono de um quiosque em Jacaraípe, Fabiano Pinheiro está com medo da doença. "Todos os dias tem muito mosquito. Você vem na praia e tem muito mosquito até umas 11h da manhã, todos os dias" , afirma.

Em média, o Espírito Santo registrou 155 casos de dengue por dia nesse início de 2019. Os dados, divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), apontam que de 30 de dezembro do ano passado até o dia 16 de março deste ano, 11.959 pessoas tiveram a doença. No mesmo período de 2018 foram 2.373 casos, ou seja, houve um crescimento de 403%.

Dono de um quiosque em Jacaraípe, Fabiano Pinheiro está com medo de pegar dengue Crédito: Caíque Verli