Serra é acionada na Justiça por causa de esgoto

Prefeitura da Serra Crédito: A Gazeta

Depois da Prefeitura de Vitória, agora a Prefeitura da Serra e a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) são alvos de uma Ação Civil Pública na Justiça Federal por conta do esgoto lançado “in natura” no mar. A ação é de autoria da ONG Juntos SOS ES Ambiental que faz uma série de pedidos para a resolução do problema.

Your browser does not support the audio element. Serra é acionada na Justiça por conta de esgoto

Em relação à Prefeitura da Serra, a ONG pede a apresentação de um Plano de Recuperação da Área Degradada, custeio integral de Campanha de Educação Ambiental, plano técnico e operacional para efetivação de uma cobertura completa de coleta de esgoto domiciliar, entre outras demandas. A ação também pede a condenação solidária da Cesan.

O processo contra prefeitura da Serra segue os mesmo moldes de outro que a ONG propôs contra a prefeitura de Vitória no último mês de abril. Segundo o presidente da Juntos SOS ES Ambiental, Eraylton Moreschi, para resolver o problema do lançamento de esgoto “in natura” no mar da Grande Vitória, é preciso encontrar uma solução conjunta entre os municípios e o Estado.

“Todos têm que resolver. Não adianta Vitória solucionar o problema do lançamento de esgoto se Vila Velha, Cariacica e Serra não resolverem. O mar da Grande Vitória vai continuar poluído. Então, tem que ser uma ação conjunta, com todos trabalhando de forma proativa”, afirmou.

O OUTRO LADO

A Prefeitura da Serra informou, por meio de nota, que está implantando o plano de saneamento no município, junto com a Cesan. A nota informou que "a cobertura de esgoto na cidade já é de 70%, o que mostra que a implantação está em ritmo avançado. A meta do plano somente para este ano é implantar mais 22 quilômetros de rede de esgoto e realizar mais 15 mil ligações na Serra".

Por meio de nota, a Cesan informou que implanta os sistemas de tratamento de esgoto nos municípios onde atua, que é composto por redes de coleta, estações elevatórias e estações de tratamento.

A nota acrescenta que, de acordo com a Lei Estadual 7.499/2003, o morador é responsável pelo resíduo que gera, por isso deve instalar a rede interna de esgoto do imóvel e ligá-la ao sistema de coleta e tratamento que passa na rua.