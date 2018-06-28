Serra é a 8° cidade do país com mais moradores em áreas de risco

Defesa Civil de Vitória realiza o monitoramento e mantém esquema de plantão e vistoria das áreas de risco da cidade Crédito: Wilbert Suave Silva/PMV

Dois municípios capixabas estão no ranking das 20 cidades brasileiras que mais apresentam população em áreas de risco. Serra ocupa o 8º lugar e Vitória segue em 15º. Esses dados foram lançados nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a partir da publicação População em áreas de risco no Brasil, em cooperação com Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), feito com base em informações do Censo de 2010.

De acordo com dados de 2010, o município da Serra tem 132.433 moradores em áreas de risco, o que representa 32,4% de sua população. Já a capital do estado soma 87.084 pessoas nessas áreas, uma parcela de 26,6% dos moradores.

Your browser does not support the audio element. Serra é a 8º cidade do país com mais moradores em áreas de risco

Para o diretor da Defesa Civil de Serra, Antônio Carlos Coutinho, os dados divulgados pelo IBGE não retratam a real situação do município, uma vez que eles são de 2010. Porém, a defesa civil do município ainda não possui dados mais recentes que possam ser comparados aos divulgados nesta quinta-feira.

O coordenador da Defesa Civil de Vitória, Jonathan Jantorno, também afirmou que os dados não conferem com a realidade do município. De acordo com as informações do último Plano Municipal de Redução de Riscos, de 2016, a capital possui 25 áreas de risco, a maioria delas concentradas em bairros altos como Morro da Penha, São Benedito, Consolação e Conquista.

Além disso, a Defesa Civil de Vitória contabiliza 1.889 residências e 6.612 pessoas em áreas de risco. Jantorno destaca o Aplicativo Vitória Online como uma das novidades na prevenção de desastres, uma vez que essa tecnologia permite o envio de mensagens para pessoas em áreas de risco.

Em nota, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, afirmou que desde 2012, faz um levantamento de todas as áreas de risco do Estado do Espírito Santo. De acordo com a nota, cabe, então, às prefeituras municipais traçarem um plano de ação para essas áreas.

BRASIL

Salvador (BA) foi a cidade que apresentou O maior contingente absoluto de pessoas residindo em áreas com risco de movimentos de massa, inundações e enxurradas: 1.217.527 pessoas, o que representava 45,5% da população total do município. As capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife vieram logo em seguida.