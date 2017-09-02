Com a visão voltada já para o Natal e o impedimento para que vendedores ambulantes possam trabalhar na Avenida Central, no bairro Laranjeiras, a prefeitura da Serra planeja a inauguração do camelódromo da cidade até o fim do ano. No mês de junho, a retirada de vendedores da avenida foi motivo de protestos.

Faltando poucos meses para o fim do ano, a prefeitura espera poder colocar o lugar para funcionar e aproveitar um período em que a movimentação do comércio é maior, segundo a secretária de Desenvolvimento Urbano da Serra, Mirian Soprani. “A gente já está em fase final. Agora, estamos focando na época de Natal, que tem uma maior fluxo.”

Your browser does not support the audio element. Serra deve inaugurar camelódromo em Laranjeiras até o Natal

Ainda de acordo com a secretária, não estão definidos os camelôs que poderão trabalhar no centro comercial e quais serão os critérios para selecionar esses vendedores. “Nós estamos correndo com um processo administrativo para buscar a forma legal para colocação desses camelôs dentro do espaço. Ainda não se definiu o critério”, disse.

Para o camelô Werley Lopes, que trabalha em Laranjeiras há dez anos, a construção do camelódromo é algo positivo. “Para a gente, que trabalha na rua, eu acho que é uma boa oportunidade. A gente é muito julgado pelos lojistas. Com o camelódromo, nós vamos ser vistos de forma diferente”, opinou.

Depois da criação do camelódromo, a prefeitura da Serra planeja proibir definitivamente a presença de camelôs na Avenida Central, em Laranjeiras. Segundo a secretária Mirian Soprani, há a intenção de implantar estacionamento rotativo na via, o que, de acordo com ela, é incompatível com o trabalho dos camelôs. Vendedores ambulantes com quem a reportagem conversou discordam e acreditam que não há problema do comércio informal permanecer mesmo com o rotativo.