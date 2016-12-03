Série especial da CBN é grande vencedora em prêmio de jornalismo

A série especial da Rádio CBN Vitória, “Rio de Lama”, que retrata a devastação ocorrida no Rio Doce, no Norte do Estado, após ele ser poluído por uma lama de rejeitos de minério, foi uma das grandes vencedoras do Prêmio Findes de Jornalismo. A cobertura da CBN

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obteve a primeira colocação na categoria Radiojornalismo. A premiação foi na noite desta sexta-feira (2), em Vitória. A Rede Gazeta obteve, no total, 12 troféus entre os 19 prêmios que estavam em disputa.

Completados seis meses de um dos maiores desastres ambientais no mundo, o repórter Rafael Monteiro de Barros viu de perto os efeitos causados pela lama de rejeitos de minérios da Samarco, que poluiu toda a extensão do Rio Doce.