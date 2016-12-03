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Série especial da CBN é grande vencedora em prêmio de jornalismo

Repórter Rafael Monteiro de Barros esteve em comunidades, no Norte do Estado, seis meses após o rompimento de barragem de minérios da Samarco poluir o Rio Doce em Minas e no Espírito Santo

Publicado em 03 de Dezembro de 2016 às 11:48

Publicado em 

03 dez 2016 às 11:48
A série especial da Rádio CBN Vitória, “Rio de Lama”, que retrata a devastação ocorrida no Rio Doce, no Norte do Estado, após ele ser poluído por uma lama de rejeitos de minério, foi uma das grandes vencedoras do Prêmio Findes de Jornalismo. A cobertura da CBN
(clique no fim a notícia)
obteve a primeira colocação na categoria Radiojornalismo. A premiação foi na noite desta sexta-feira (2), em Vitória. A Rede Gazeta obteve, no total, 12 troféus entre os 19 prêmios que estavam em disputa. 
Completados seis meses de um dos maiores desastres ambientais no mundo, o repórter Rafael Monteiro de Barros viu de perto os efeitos causados pela lama de rejeitos de minérios da Samarco, que poluiu toda a extensão do Rio Doce.
Isso foi em decorrência do rompimento de uma barragem em Minas Gerais, no mês de novembro do ano passado. A emissora ouviu moradores, pescadores e demais pessoas prejudicadas no Espírito Santo. Ao todo, três reportagens da CBN estavam entre os finalistas.

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