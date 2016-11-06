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Um ano após a lama

Série de reportagens especiais retrata um ano de Rio Doce tomado por lama da Samarco

Os impactos e pessoas que viveram diferentes consequências no Espírito Santo fazem parte do conteúdo produzido pela CBN

Publicado em 06 de Novembro de 2016 às 14:48

Publicado em 

06 nov 2016 às 14:48
O rompimento da barragem de Fundão, em Bento Rodrigues, Minas Gerais, ocorreu no dia 05 novembro do ano passado. Uma enxurrada de lama de rejeitos de minério da Samarco arrasou o distrito mineiro, matou 19 pessoas e tomou conta do Rio Doce, desde Minas até a foz, em Regência, Linhares, no Litoral Norte do Espírito Santo. 
Para os capixabas, o maior desastre ambiental do Brasil, e um dos maiores do planeta, resultou na morte de dezenas de espécies de peixes, desequilíbrio ecológico, prejuízo em atividades pesqueiras e turísticas e precariedade no abastecimento de água nas cidades que dependem da bacia do Doce.
Houveram também consequências econômicas e paralisação das atividades da Samarco no Espírito Santo, sem contar no ritmo lento de indenizações aos moradores de comunidades ribeirinhas. Pessoas que viveram essas e outras consequências fazem parte do conteúdo especial produzido pela Rádio CBN (clique abaixo).

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