Série de reportagens especiais retrata um ano de Rio Doce tomado por lama da Samarco

O rompimento da barragem de Fundão, em Bento Rodrigues, Minas Gerais, ocorreu no dia 05 novembro do ano passado. Uma enxurrada de lama de rejeitos de minério da Samarco arrasou o distrito mineiro, matou 19 pessoas e tomou conta do Rio Doce, desde Minas até a foz, em Regência, Linhares, no Litoral Norte do Espírito Santo.

Para os capixabas, o maior desastre ambiental do Brasil, e um dos maiores do planeta, resultou na morte de dezenas de espécies de peixes, desequilíbrio ecológico, prejuízo em atividades pesqueiras e turísticas e precariedade no abastecimento de água nas cidades que dependem da bacia do Doce.