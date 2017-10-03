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Sérgio Vidigal segue internado sem previsão de alta

Deputado federal sofreu um grave acidente de carro no último domingo, em Minas Gerais

Publicado em 03 de Outubro de 2017 às 12:30

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

03 out 2017 às 12:30
O deputado federal Sérgio Vidigal (PDT) segue internado sem previsão de alta. O parlamentar sofreu um grave acidente de carro no último domingo (1º), em Minas Gerais.
Exames laboratoriais apontaram alterações que demandam cuidados médico hospitalar. Essas alterações, segundo a família do deputado, causam dor muscular e sobrecarga renal e aumenta a necessidade da filtração do rim. Vidigal mantém os movimentos normalmente após o acidente.
O deputado dirigia o automóvel e perdeu o controle do veículo, antes de bateu em árvores, na BR 262, em Martins Soares. Ele estava acompanhado de um assessor, que também ficou ferido e teve alta no domingo.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Minas Gerais, a causa do acidente foi a pista escorregadia porque chovia muito na estrada.
Vidigal foi transferido de helicóptero para o Espírito Santo. Ele está internado no Hospital Metropolitano e deve passar por novos exames de imagem ainda na tarde desta terça-feira (03). A transferência foi custeada pelo plano de saúde do deputado.

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