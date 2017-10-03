Sérgio Vidigal segue internado sem previsão de alta

O deputado federal Sérgio Vidigal (PDT) segue internado sem previsão de alta. O parlamentar sofreu um grave acidente de carro no último domingo (1º), em Minas Gerais.

Exames laboratoriais apontaram alterações que demandam cuidados médico hospitalar. Essas alterações, segundo a família do deputado, causam dor muscular e sobrecarga renal e aumenta a necessidade da filtração do rim. Vidigal mantém os movimentos normalmente após o acidente.

O deputado dirigia o automóvel e perdeu o controle do veículo, antes de bateu em árvores, na BR 262, em Martins Soares. Ele estava acompanhado de um assessor, que também ficou ferido e teve alta no domingo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Minas Gerais, a causa do acidente foi a pista escorregadia porque chovia muito na estrada.