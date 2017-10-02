Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Estradas

Sérgio Vidigal não se lembra do acidente na BR 262

Deputado federal bateu com o veículo, um Corolla, em árvores ao perder o controle da direção

Publicado em 02 de Outubro de 2017 às 14:42

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

02 out 2017 às 14:42
O deputado federal Sérgio Vidigal (PDT-ES) tem dificuldade para lembrar do grave acidente que sofreu na manhã deste domingo (1º), na BR 262, em Martins Soares. O parlamentar foi transferido de helicóptero na tarde desta segunda-feira (2) para um hospital da Grande Vitória, onde vai seguir internado e passar por novos exames. Os primeiros exames feitos em um hospital particular de Manhuaçu, também em Minas Gerais, não apontaram nenhuma lesão ou hemorragia interna.
Vidigal não se lembra do acidente na BR 262
Segundo o filho, Sérgio Vidigal Junior, que é médico e foi para Manhuaçu acompanhar o pai, o deputado se manteve estável, sem piora clínica. Vidigal Junior disse que o pai está bem, lúcido, mas ainda sente dores na região abdominal. Segundo ele, o deputado não consegue lembrar do momento exato do acidente, mas sabe que chovia muito na estrada.
"O momento do acidente, em si, ele não lembra bem. Ele lembra antes do acidente e, posterior, quando foi resgatado. O que ele lembra é que ele saiu de Vitória pra cá com muita chuva na estrada. Estava chovendo muito e o asfalto aqui não é um asfalto muito bom", relata. Procurada pela Rádio CBN Vitória, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Minas Gerais informou que a principal suspeita de causa do acidente foi a pista escorregadia.
Vidigal bateu com o veículo, um Corolla, em árvores ao perder o controle da direção. Ele seguia para Brasília com o assessor parlamentar Sirlande Teixeira, que também ficou ferido e recebeu alta na noite de domingo. O helicóptero que trouxe o deputado pousou na heliponto do Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, por volta das 15h. A remoção, segundo a família do deputado, foi custeada pelo plano de saúde de Vidigal. Do Jayme, o deputado foi levado para o Hospital Metropolitano, também na Serra.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Cartórios - 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados