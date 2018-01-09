Acessar o site da Serasa e usar o número do CPF para verificar se está com dívidas pode parecer um gesto normal para muita gente. No entanto, milhões de brasileiros não tem acesso pleno à internet ou conhecimentos básicos de informática para conferir as informações na rede.

É pensando nesse público que um serviço móvel da Serasa está funcionando na Praça do Papa, em Vitória, para oferecer informações e serviços gratuitos à população que não tem condições de conferir informações de crédito ou dívidas por conta própria.

Serasa faz atendimento ao público na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Eduardo Dias

Além de consultar se está com dívidas, o público também poderá conhecer sua pontuação de crédito, com o SerasaScore, abrir o Cadastro Positivo, fazer alerta de documentos extraviados e receber orientações para regularização de pendências financeiras e renegociação de dívidas atrasadas. Também será possível emitir o certificado da Serasa no caminhão.

Your browser does not support the audio element. Serasa faz atendimento ao público na Praça do Papa, em Vitória

Uma das pessoas que aproveitaram o primeiro dia de funcionamento do serviço foi o motorista Adson José Gomes. Com a consulta do seu número de CPF, Adson descobriu que tem pendências financeiras com a Caixa Econômica Federal e foi orientado pelos agentes da Serasa a procurar o banco para resolver o problema.

“Eu devo à Caixa e tive um cheque extraviado. Paguei o cheque, mas não consegui pegar. Agora me informaram que preciso ir ao banco para ver como vai ficar. Eu vim, conferi minha situação, mas não deu para negociar. Tem que ser com a Caixa mesmo”, explicou o motorista.

A dona de casa Maria das Dores Silva saiu da Praia do Morro, em Guarapari, e veio até Vitória para consultar sua situação. Ela está com dívidas em um banco e tenta uma negociação para diminuir o valor dos juros.

A representante da Serasa, Joyce Carla, que é responsável pelo site da entidade voltado para os consumidores, destacou que o planejamento financeiro é o principal meio para evitar endividamentos.

“As pessoas acabam se endividando por não ter um planejamento correto. Elas não sabem o quanto de fato ganham e nem o tanto que elas gastam. Essa conta, as vezes, é difícil de fechar”, avaliou a representante do Serasa.